Quiero y no quiero

Quiero porque me hace sentir bien.

No quiero porque estoy a gusto con mi vida.

Quiero porque la convivencia se da fácil.

No quiero porque disfruto mis tiempos ermitaños.

--

Quiero porque conversar y saber escuchar ha pasado a otra dimensión.

No quiero porque me gusta estar inmersa en mi propia consciencia.

. . .

Quiero porque es atractivo.

No quiero porque me sumerge en un mundo social que no me apetece.

Quiero porque su risa es cascabel de alegría.

No quiero porque su silencio me hace dudar.

Quiero porque admiro su inteligencia.

No quiero porque me asusta su emocionalidad.

Quiero porque estamos en la misma sintonía.

No quiero porque el desfase puede ser fatal.

Quiero porque congeniamos en más de una faceta.

No quiero porque los desencuentros podrían ser irreversibles.

Quiero porque la proximidad es promisoria.

No quiero porque tal cercanía da detalles en exceso.

Quiero porque me agita.

No quiero porque gozo mi paz.

Quiero porque respetamos compromisos.

No quiero porque me gusta el desvarío.

Quiero porque él es mi exterior.

No quiero porque soy de intimidades.

Quiero porque agua y aceite enfrascados bailan suavemente.

No quiero porque agua y aceite no se mezclan.

Quiero porque nuestros mundos son complementarios.

No quiero porque me gusta lo esencial.

Quiero porque deseo pasión en mi vida.

No quiero porque encendido mi fuego no se extingue.

Quiero porque hay un inicio.

No quiero porque es precario.

Quiero porque el infierno es la mente y deseo salir del mío.

No quiero porque el infierno es el otro… y él está ahí.

