Quieren despojar a la 28 de Octubre de los espacios que ha tenido por años en el Centro Histórico: Xihuel Sarabia

La Unión Popular de Vendedores Ambulantes (UPVA) 28 de Octubre acusó que agrupaciones del Centro Histórico buscan desplazar a sus integrantes de espacios de venta que ocupan desde hace años en esa zona.

Xihuel Sarabia, representante de la agrupación, acusó que en los últimos meses han surgido varios “frentes anti 28” que, dijo, buscan desestabilizar a la organización, así como los acuerdos alcanzados con las autoridades para que sus agremiados puedan laborar en la vía pública, no solo en la Zona de Monumentos sino en otras áreas.

En entrevista vía telefónica, comentó a La Jornada de Oriente que, por varios años atrás, la UPVA ocupa espacios en el Centro Histórico, por ejemplo, en la avenida 12 Oriente-Poniente.

Esto, en referencia a la acusación que dirigentes de las organizaciones Fuerza 2000 y Antorcha Campesina, realizaron este lunes en el sentido de que la UPVA intenta hacerse de espacios en el primer cuadro de la ciudad, de forma violenta.

Sarabia rechazó las acusaciones al referir que no ha habido agresiones por parte de sus representados, por el contrario, dijo que el señalamiento podría ser usado por las agrupaciones contrarias para amedrentar y golpear a los integrantes de la UPVA.

En ese sentido, se dijo dispuesto a firmar un pacto se civilidad que Fuerza 2000 y Antorcha Campesina propusieron, siempre que esto se lleve a cabo frente a las autoridades municipales.

Subrayó que lo más importante es que se garantice el derecho al trabajo por parte de los tres niveles de gobierno pues indicó que los integrantes de todas las agrupaciones de comerciantes solo buscan un sustento económico para sus familias.

Mientras tanto, señaló que este mismo lunes tuvo comunicación con el secretario General de Gobierno, Francisco Rodríguez Álvarez, quien le pidió no caer en provocaciones para evitar conflictos violentos.