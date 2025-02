¿Quién puede respetar a Donald Trump?

En la colaboración pasada afirmaba que no le creía al presidente norteamericano por sus dichos y su actitud hacia los demás, así como por la consecuencia de los compromisos asumidos; ahora, no solo refrendo lo dicho, sino que agregaría: Trump, no merece el menor respeto. Este fin de semana ha confirmado sobradamente esta cuestión.

Para este personaje megalomaniaco, no importa nada ni nadie, país ni soberanía, la paz y estabilidad universal. Solo es relevante lo que le interesa, en los hechos se desdice con todo cinismo y presiona pensando que los demás son sus subordinados, abusa de su poder y habrá que ver cómo pararlo.

Seguramente los cuatro años de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos le permitieron pensar al multimillonario empresario, que era necesario endurecer sus posiciones, enaltecer su nacionalismo conservador, reverdecer la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto. No perdió el tiempo y desde el primer día de su gobierno empezó a poner en práctica sus aspiraciones hegemónicas. Por lo menos con México tenía compromisos que no cumplió, aun cuando no se había llegado ni a la mitad del plazo fijado entre nuestro gobierno y el que encabeza. Se dice que mientras se trasladaba a Nueva Orleans para asistir al Supertazón, decretó la imposición de aranceles al acero y aluminio que, entre otros, perjudica a nuestro país. No se quedó ahí Donald Trump. En una entrevista a un medio norteamericano respondió que le parece insuficiente lo realizado por el gobierno mexicano en su contención migratoria y del tráfico de fentanilo, Es decir, las cosas se tienen que hacer como él dice, si no: arancel. Pero, por qué no señala lo que su gobierno ha aplicado en evitar al tráfico de armas a nuestro país.

También puedes leer: Globalización agroalimentaria, un régimen de subordinación

Hasta ahora no hay nada que nos diga que Trump acatará los compromisos y realizará lo que a su gobierno convenga. El hecho es que Trump ha dado pasos para concluir que no respeta nada más que sus propios designios, preparando el camino para que, cuando el cumpla el periodo acordado de un mes, justifique su marcha atrás para que siga el camino que desde un principio había decidido.

Más allá de considerar el estilo de gobernar de la Presidenta de México y de las formas diplomáticas que se tienen que seguir en estos casos, se tendrían que valorar expresiones de resistencia a las intentonas hegemónicas del gobierno de Washington, que a la par debían de estarse impulsando y alentando. De ahí que hay que reconocer lo que hasta ahora se ha realizado por nuestros connacionales en gran cantidad de ciudades del vecino país.

Debemos de poner todo lo que esté de nuestra parte para denunciar las presiones de Trump a nivel internacional y, particularmente, contra nuestro país, obligándole a que respete sus compromisos y los cumpla. Queda poco tiempo para que se cumpla el mes concertado y se vislumbra cuál sería la postura con que llegaría a la nueva negociación.

Es tiempo de demostrarle a Trump que, por parte de los mexicanos, no hay sumisión.

Te podría interesar: Lo que sigue…