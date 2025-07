¿Quién es la verdadera amenaza para la paz mundial?

La historia no se repite por azar ni por fatalismo: se repite porque hay quienes la escriben, la manipulan y la imponen. Cuando el poder controla el relato, la verdad deja de ser un valor democrático para convertirse en herramienta de guerra. Se invoca la prevención mientras se perpetra la agresión; se llama defensa a lo que es exterminio; se invoca la paz mientras llueven bombas. Y demasiados compran ese discurso, envuelto en banderas, titulares prefabricados y silencios estratégicamente cómplices.

Hoy los misiles apuntan a Irán. Ayer fue a Gaza. Antes fueron Líbano, Siria, Yemen, a veces directamente, otras mediante terceros. Mañana, cualquier país o región que desafíe la hegemonía de Israel o de sus aliados puede ocupar el lugar del blanco designado. Mientras tanto, la Franja de Gaza continúa atrapada en una catástrofe humanitaria sin precedentes: sin electricidad, sin agua, sin futuro. Y mientras los proyectiles cruzan el cielo, las capitales del llamado “mundo libre”: Washington, Bruselas, Londres; miran hacia otro lado. La firma del siguiente contrato millonario de armas no admite distracciones.

La impunidad de Israel no es un error diplomático. Es un privilegio estructural, el resultado de una maquinaria geopolítica que normaliza la violencia si esta sirve a determinados intereses estratégicos. En ese marco, el genocidio deja de ser un crimen lejano para convertirse en una responsabilidad compartida, alimentada por la hipocresía de quienes se proclaman defensores de los derechos humanos mientras actúan como proveedores del terror.

Israel no opera en soledad. Su capacidad para proyectar guerra, modelar el relato y deshumanizar al enemigo se sostiene en una red de alianzas que le garantiza respaldo diplomático, cobertura mediática y superioridad armamentística. Cada agresión se enmarca en un guión repetido hasta el agotamiento: legítima defensa. Y esa narrativa, instalada como dogma, funciona como escudo moral ante una opinión pública desinformada o simplemente extenuada. Así, las víctimas desaparecen dos veces: primero bajo los escombros, después en las portadas.

La paradoja nuclear: Irán, Israel y el privilegio de la impunidad

Como advertía Walter Benjamin, la historia la escriben los vencedores, y sus ruinas, las de los vencidos, apenas dejan espacio para otras voces. En el caso del conflicto entre Israel e Irán, no estamos simplemente ante una nueva escalada bélica, sino ante la continuidad de una lógica estructural: la que permite a ciertos actores ejercer violencia sin coste alguno, en nombre de una supuesta defensa civilizatoria.

Desde hace décadas, Israel ha construido su legitimidad internacional sobre la acusación constante de que Irán representa una amenaza existencial, particularmente por su supuesto programa nuclear con fines militares. Esa narrativa ha servido para justificar sanciones, aislamientos diplomáticos y operaciones encubiertas. Sin embargo, hay una paradoja tan evidente como silenciada: Israel nunca ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), posee un arsenal atómico estimado en más de 90 ojivas y mantiene una política de ambigüedad estratégica que lo protege de cualquier sanción o escrutinio real.

La asimetría es brutal. Irán, signatario del TNP y sujeto a inspecciones del OIEA, es tratado como una amenaza latente. Israel, por el contrario, ha logrado situarse fuera del marco legal internacional sin pagar ningún precio. Esta excepción no es anecdótica: es estructural. Y se sostiene en una red de complicidades que incluye a Estados Unidos, la Unión Europea y buena parte del ecosistema mediático occidental.

La reciente ofensiva iraní sobre suelo israelí marca un punto de inflexión. Por primera vez en décadas, Israel no enfrenta una milicia ni un actor no estatal, sino un Estado con capacidad de respuesta directa. Misiles hipersónicos han alcanzado Tel Aviv y Haifa. Más allá de la dimensión bélica, el mensaje es claro: el monopolio de la impunidad israelí ya no es incuestionable.

Y ante este escenario, surgen preguntas incómodas:

¿Por qué la comunidad internacional tolera la existencia de un Estado nuclear no declarado en una de las regiones más inestables del planeta?

¿Por qué se justifican ataques preventivos cuando los ejecuta una potencia respaldada por Occidente, pero se condenan cuando otros responden?

¿Hasta qué punto la llamada “guerra contra el terrorismo” ha sido utilizada para encubrir una estrategia regional de dominación?

La excepción como norma

El problema no es solo quién tiene razón, sino quién tiene el derecho a ejercer la fuerza sin consecuencias. Israel ha operado durante décadas como una excepción permanente, como un enclave extraterritorial del poder occidental en el mundo árabe-islámico. Su impunidad ha sido la norma. Y como advirtió Hannah Arendt, cuando la excepción se normaliza, el Estado de derecho muere.

Si Israel respondiera con armamento nuclear, como temen algunos analistas, el desastre sería irreversible. No solo por el impacto inmediato, sino porque pondría en evidencia la absoluta bancarrota del orden internacional. ¿Qué papel jugaría entonces Pakistán, única potencia nuclear islámica? ¿Qué respuesta cabría esperar de otros países de la región? ¿Y qué responsabilidad asumirán las democracias liberales que han sostenido durante décadas esta arquitectura de doble rasero?

Lo que se dirime hoy en Oriente Medio no es únicamente una guerra territorial. Es una batalla simbólica, jurídica y ética. Nos interpela a todos, no por solidaridad abstracta, sino porque define el mundo que habitaremos: uno donde el poder impone su ley sin límites, o uno donde la legalidad internacional, la dignidad humana y el valor de la vida recuperan su lugar en la escena global.

* María Teresa Felipe Sosa (La Habana) es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Desde sus años de juventud ha estado vinculada a los medios, comenzando en la radio y consolidando su carrera como redactora de noticias en Tele Rebelde hasta 2024. Se ha formado en áreas como semiótica, edición audiovisual y narración deportiva, lo que complementa su experiencia en la creación de contenidos.

Cinco tesis sobre el imperialismo

IÑAKI GIL DE SAN VICENTE. LA HAINE

“Se llama terrorismo a la guerra de los débiles, y guerra –y hasta ‘guerra limpia’– al terrorismo de los fuertes.”

[Alfonso Sastre: Los intelectuales y la utopía. Debate. Madrid 2002, p. 39.]

El único pacifista con el que vale la pena debatir es aquel o aquella que rechaza la violencia absolutamente. Y eso significa no solo rechazar las guerras o las revoluciones, sino negarse también a propinar un certero golpe en la nuca (de aquellos que dejan sin sentido a la otra persona, pero no son letales) a un asesino huido de la justicia cuando está a punto de dirigir su ametralladora contra un aula llena de niños pequeños. Quienquiera que, dado el caso, pudiera actuar así y no lo hiciera tendría que dar muchas explicaciones en la siguiente reunión de la asociación de madres y padres de alumnos. Tomado en el más estricto sentido del término, el pacifismo es sumamente inmoral. Casi todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de emplear la violencia en circunstancias extremas y excepcionales.

Terry Eagleton: Por qué Marx tenía razón. Península. Barcelona 2011, p. 177.

Tesis I.

¿Hasta qué punto es cierto que « Casi todo el mundo está de acuerdo con la necesidad de emplear la violencia en circunstancias extremas y excepcionales.»? ¿Por qué tanta indiferencia ante el sufrimiento humano? El imperialismo es inmoral en su esencia. La iniquidad, es decir, la maldad en sí y para sí misma, que se auto justifica desde su misma entraña sin necesidad de más excusas exteriores a ella, es consustancial a la ley de la plusvalía y de la acumulación ampliada del capital. La humanidad trabajadora alienada, cosificada en cuanto mercancía y objeto pasivo, asume y practica esa inmoralidad consustancial a la explotación como si fuera su propia ‘moralidad’ innata, natural y hasta divina, la que justifica su pasividad ante el horror de la civilización del capital con la exhortación evangélica de «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. [… ] Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.»

Tesis 2.

La «paz» abstracta es por tanto la paz sangrienta de la iniquidad, la que la barniza u oculta sus brutalidades: se nos exhorta al pacifismo ante decenas de miles de niñas y niños despedazados por las bombas imperialistas y su moral burguesa, pero a la vez se nos exige e impone el desarme material y ético, se nos atan las manos a la espalda para que recibamos las hostias (cachetadas) con las dos mejillas, se nos sumerge en la amnesia histórica, se nos obliga a beber la hiel y la bilis del cinismo civilizado y no tenemos más remedio que inhalar el gas sarín del exterminismo como expresión de la fase imperialista.

Tesis 3.

La «paz» de la ley general de la acumulación capitalista es, por ello, la guerra injusta contra el conocimiento humano, contra la crítica y contra la dialéctica de la naturaleza. Sí es la «paz» del máximo beneficio empresarial, de las contramedidas que ralentizan la ley tendencial de caída de la tasa de ganancia y de las vilezas que incrementan las tasas de explotación y de ganancia. Es ésta la «paz» de la industria de la matanza humana, de la industria político-cultural de la alienación fetichista, de las industrias de la educación, de la de la sobre explotación sexual y afectiva, del narco-capitalismo. Es la «paz» antagónica e incompatible con la paz humana.

Tesis 4.

La «paz» de la ignorancia y del analfabetismo funcional a la producción/reproducción capitalista es la que reprime y retrasa, cuando no desuella en sangre, la lucha emancipadora de la ciencia y de la ética contra esas dos cadenas irracionales que asfixian la felicidad humana hasta ahogarla en el terror al ‘mysterium mortem’ y al ‘mysterium iniquitatis’. Esa «paz» nos protege del miedo pánico que nos han introyectado desde los primeros instantes de nuestra vida al supuestamente insondable e irresoluble misterio del mal, de la miseria, de la muerte, de la injusticia… Nos han hecho creer que los tiranos y dictadores, los amos, son los únicos que nos garantizan la felicidad del esclavo; y sobre todo que es la «paz» capitalista la única que puede protegernos de esos misterios eternos.

Tesis 5.

Sea maldita esta «paz» y sean malditos quienes la imponen a la Humanidad.

EUSKAL HERRIA, 16 de junio de 2025.

Avanza el hambre en 13 puntos críticos del mundo

En Haití, Malí, Palestina, Sudán y Sudán del Sur hay riesgo de que personas mueran por inanición y otros ocho puntos críticos de hambre se esparcen por naciones de África y Asia, alertaron agencias de las Naciones Unidas en un reporte divulgado el 16 de junio.

En los cinco puntos de mayor preocupación “las personas enfrentan hambre extrema y riesgo de inanición y muerte en los próximos meses, a menos que haya una acción humanitaria urgente y un esfuerzo internacional para reducir el conflicto, detener el desplazamiento y montar una respuesta de ayuda a gran escala” dice el reporte.

Los riesgos de hambruna o niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda, debidos a la intensificación o persistencia de conflictos, crisis económicas y desastres naturales, se ven exacerbados por las crecientes restricciones de acceso y la grave escasez de financiación, exponen los autores del reporte sobre el hambre.

Además de los cinco territorios mencionados, la FAO y el PMA presentan como puntos críticos a Burkina Faso, Chad, Nigeria, la República Democrática del Congo y Somalia en África, y a Myanmar, Siria y Yemen en Asia.

En Haití, niveles de violencia de pandillas e inseguridad desplazan comunidades y obstaculizan el acceso a la ayuda. Más de 8400 desplazados internos enfrentan niveles catastróficos de inseguridad alimentaria aguda en el área metropolitana de Puerto Príncipe.

En Haití hay centenares de miles de personas con inseguridad alimentaria aguda -entre los 1,3 millones de desplazados- y se considera que la mitad de sus 11,5 millones de habitantes requiere asistencia humanitaria urgente.

En Palestina, la hambruna en la Franja de Gaza aumenta a medida que las operaciones militares a gran escala dificultan la entrega de alimentos y asistencia humanitaria no alimentaria vital.

Además de la crisis humanitaria que se desarrolla en la Franja de Gaza, los altos precios de los alimentos, junto con el agotamiento de los medios de vida y el bloqueo comercial, aceleran el colapso económico.

El informe proyecta que toda la población de Gaza -2,1 millones- enfrentará niveles de inseguridad alimentaria aguda de crisis o peor y que 470 000 personas enfrentarán catástrofe, hasta septiembre de 2025.

En Sudán chocan ejércitos rivales, se confirmó la hambruna en 2024 y se prevé que las condiciones persistan pues continúan el conflicto y los desplazamientos, con el acceso humanitario restringido. El riesgo de un colapso económico parcial, con alta inflación limita el acceso a los alimentos.

Se proyecta que 24,6 millones de personas se enfrentarían a niveles de inseguridad alimentaria aguda de crisis, incluidas 637 000 personas en catástrofe..

Sudán del Sur se enfrenta a amenazas mayores derivadas de las tensiones políticas, el riesgo de inundaciones y los desafíos económicos. Se proyecta que 7,7 millones de personas -57 % de la población- enfrentarán altos niveles de inseguridad alimentaria aguda. En dos regiones hay 63 000 personas que se teme entren la catastrófica.

En Malí los altos precios de los cereales y el conflicto en curso – actúan insurgencias regionalistas e integristas islamistas- socavan la capacidad de supervivencia de los más vulnerables. FAO-PMA señala que unas 2600 personas corren el riesgo de catástrofe hasta agosto de 2025 si no se da asistencia a tiempo.

En Myanmar, conocido por su antiguo nombre de Birmania, es probable que el reciente terremoto empeore la grave inseguridad alimentaria, impulsada por la escalada del conflicto interno, los desplazamientos, las graves restricciones de acceso, y los elevados precios de los alimentos.

La República Democrática del Congo ha sido reintroducida en la lista de puntos críticos por la intensificación del conflicto en el este del país, donde avanzan fuerzas rebeldes apoyadas por la vecina Ruanda.

Globalmente, se considera que padecen hambre más de 700 millones de los 8200 millones de habitantes del planeta.

Los campos de concentración

“El totalitarismo moderno puede ser definido como la instauración a través del estado de excepción de una guerra civil legal que permite la eliminación física no solo de los adversarios políticos sino de categorías enteras de ciudadanos que por cualquier razón resultan no integrables en el sistema”.

Giorgio Agamben

