Covid-19 llevó a la quiebra a más de 8 mil empresas en el estado de Puebla

A casi tres meses del desconfinamiento en el estado de Puebla, son cuando menos 8 mil 533 empresas de todos los tamaños que se fueron a la quiebra por la epidemia de Covid-19, más de 5 mil permanecen cerradas temporalmente y un mínimo de 770 están a punto de bajar definitivamente las cortinas.

Esta última cifra podría dispararse si se regresa a semáforo rojo en el estado de Puebla, indicaron presidentes y directores de cámaras y organismos empresariales consultados por La Jornada de Oriente.

César Bonilla Yunes, presidente del Consejo Nacional de Organismos Empresariales (COE), calculó que hasta el mes pasado, de las 9 mil empresas agremiadas, el 35 por ciento, es decir 3 mil 150 se fueron a la quiebra; comentó que la mayor afectación se ha registrado en restaurantes.

2 mil más todavía no se han reactivado y otras 500 podrían cerrar definitivamente, alertó.

Por su parte, José Ignacio Alarcón rodríguez Pacheco, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), estimó que cerca de 300 empresas quebraron y aproximadamente 500 esperan luz verde de la administración estatal para reactivarse.

Abundó que varias están en riesgo de cerrar definitivamente, pero se reservó la cifra.

En tanto que, de los mil 100 agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), 120 establecimientos permanecen cerrados

Por su parte, Felipe Mendoza Torres, director de la Asociación Poblana de Restaurantes y Prestadores de Servicios A. C. (Aprepsac), confirmó que alrededor de 12 negocios que tenían afiliados se fueron a la quiera.

Otra cantidad similar, de los 300 agremiados, se encuentran cerrados temporalmente.

Hasta ahora, añadió Mendoza, solo han recuperado 800 de los 2 mil 500 empleos que tuvieron que suspender o dar de baja definitivamente por no contar con ingresos suficientes para pagar salarios.

Mil 500 puntos de venta de franquicias no resistieron

En el sector franquicias, hasta el 30 de septiembre se contabilizaban en el estado de Puebla mil 500 puntos de venta que rescindieron sus contratos o se fueron a concurso mercantil y quebraron.

Otros 40 continúan a la espera de poder reabrir, se trata sobre todo de antros y salones de fiestas y es muy probable que en noviembre quiebren si no les autoriza volver a operar, indicó Francisco Lobato Galindo, presidente de la Red Mexicana de Franquicias (RMF).

Añadió que no es posible reconvertirlos para que presten otros servicios, toda vez que sus instalaciones carecen de la normatividad que se requiere para otros giros, además de que los propietarios carecen de la experiencia.

“Sus lugares están diseñados, amueblados incluso de una manera que no sería fácil reconvertirlos en un giro más soft, como podría ser el restaurante-bar, es muy complicado y por otra parte, muchos de ellos no conocen cómo operar un restaurante, son muy buenos operadores de espectáculos y fiestas, pero lo demás no están en sus áreas de dominio”.