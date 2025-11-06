Queman camión estacionado en el sur de Atlixco: frente a oficinas locales del PAN y en los alrededores del Campus BUAP

Atlixco. Durante más de 15 minutos un viejo y olvidado camión de pasajeros ardió total e irremediablemente. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro.

La unidad, según testigos, tenía varios días estacionada en el camino al campus regional de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y frente a las instalaciones municipales del Partido Acción Nacional (PAN).

Por el momento se desconocen las causas del siniestro, el cuerpo de bomberos acudió para controlar la situación. Sólo hay daños materiales.