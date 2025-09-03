Martes, septiembre 2, 2025
Queman autobús y patrulla cerca de Casa Aguayo entorno a una marcha de normalistas de Teteles

Martín Hernández Alcántara

Hay en estos momentos una situación de alta tensión en el Bulevar Héroes del Cinco de Mayo, en las inmediaciones de Casa Aguayo, donde se encuentra la Secretaría de Gobernación, pues fue incendiado un camión de la línea RUTA y una patrulla de la Policía Estatal.

Los hechos ocurrieron durante una protesta que llevaba a cabo estudiantes de la Normal Rural Carmen Serdán de Teteles de Ávila Castillo.

La información en este momento es confusa.

Ha trascendido que las autoridades suponen que fueron las estudiantes quienes prendieron fuego a los vehículos, porque previamente habían quemado neumáticos durante su movilización.

Sin embargo, las normalistas aseguraron a esta casa editorial que ellas no quemaron los automotores y que lo hicieron personas infiltradas para criminalizar su protesta.

Las alumnas han difundido un video en el que se ve a varios elementos de la Policía, rodeando el camión en que se refugiaron ellas y varios de los elementos parecen traer sus armas cortss desenfundadas en posición de resguardo con ambas manos.

