Que viva la presidenta de México y el humanismo mexicano, arenga Armenta en su primer grito de Independencia

El gobernador poblano expresó más de 20 vivas, entre estos a “nuestras y nuestros hermanos migrantes”

Efraín Núñez

Que viva la presidenta de México, el humanismo mexicano, los héroes poblanos anónimos, los pueblos originarios y los hermanos migrantes, arengó el gobernador Alejandro Armenta Mier durante su primer grito de Independencia.

En un ambiente festivo, enmarcado por un fuerte operativo de seguridad en el que participaron las Fuerzas Armadas, la Policía estatal y municipal, el titular del Poder Ejecutivo saludó de mano a los poblanos presentes en la explanada del zócalo de Puebla, acompañado por el presidente municipal, José Chedraui Budib.

Fue el propio alcalde, quien también tuvo su primera conmemoración de Independencia como autoridad municipal, quien llegó primero al Palacio Municipal después de las 20 horas.

Como no se había visto en los últimos años, el alcalde se acercó a los ciudadanos que se encontraban detrás de las vallas de metal colocadas para el operativo. Saludó a los asistentes que se encontraban hasta el frente.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión se permitió que la gente se acercara pocos metros más a la entrada del Palacio Municipal. Sin embargo, se percibía entre la gente un ambiente de zozobra, luego de que a unas calles se encontrara un cuerpo descuartizado, en el barrio de Analco.

Cerca de las 23 horas más gente llegaba a la explanada del zócalo de Puebla, donde se observaban familias enteras e incluso niños y bebés.

Después de las 22 horas, el gobernador arribó, acompañado por su esposa Cecilia Arellano y su equipo de comunicación. De inmediato se enfiló hacia las vallas y saludó de beso y de mano a los asistentes, caminó por los portales y se dijo contento de tener su primer Grito de Independencia.

Poco después de las 23 horas, y con un público inquieto, que emitía chiflidos para acelerar el comienzo del acto, el titular del Poder Ejecutivo salió al balcón, acompañado por su esposa y militares. Detrás de él se observaba al alcalde José Chedraui y a la presidenta del Poder Legislativo local, Laura Artemisa García Chávez.

Poblanas y poblanos, con el corazón repleto de emoción, alzamos nuestras voces para honrar a quienes con valor y sacrificio nos dieron patria y libertad. Viva Miguel Hidalgo y Costilla, Viva José María Morelos y Pavón”, expresó en una primera arenga después de tocar la campana del Palacio del ayuntamiento.

Viva Josefa Ortiz de Domínguez, viva Leona Vicario, viva Allende, viva Aldama, vivan Guerrero y Victoria, continuó visiblemente nervioso.

“Que vivan las y los héroes poblanos anónimos que forjaron nuestra historia, viva la cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, que viva el humanismo mexicano, que vivan nuestros pueblos originarios y nuestro pasado prehispánico”, dijo.

El gobernador poblano expresó más de 20 vivas, entre estos a “nuestras y nuestros hermanos migrantes” y “a cada uno de ustedes que honran a Puebla todos los días con amor, honestidad, trabajo y esfuerzo”.

Con énfasis prosiguió: “que vivan las mujeres”, “que viva nuestra presidenta de México”, “que viva la independencia nacional”, “que viva Puebla”, “viva México, viva México, viva México”, exclamó.

Al concluir la arenga y el acto protocolario, Armenta Mier regresó al balcón acompañado por su esposa, y el presidente municipal, José Chedraui, con su cónyuge, María Elise Budib, así como familiares cercanos para observar el espectáculo de fuegos artificiales.

