¿Qué te ha dado esa mujer…?

En Desafiantes (Challengers; 2024), de Luca Guadagnino, corre 2006. Los “mejores amigos” Art y Patrick (Mike Faist; Josh O’Connor) -tenistas preuniversitarios- se sienten muy atraídos por la misma chica, Tashi Duncan (Zendaya), tenista también, para quien el tenis (lo sabremos después) es más que un mero juego. Tashi, por cierto, es ya una estrella en ascenso, patrocinada por Adidas ni más ni menos. Después de conocerla, tienen una especie de affaire menor -en trío, tan sólo de minutos- con Tashi en total control. Tashi y Patrick se hacen novios al paso de un año, lo cual claramente afecta a Art. Una intervención suya hace que la pareja pelee, poco antes de un importante juego de Tashi, al que Patrick decide no asistir. En ese match, Tashi se lastima gravemente la rodilla. Patrick llega a verla, pero la joven lo corre a gritos (apoyada por Art), rompiéndose la relación. Esa lesión acaba con la carrera como jugadora de Tashi, quien eventualmente se hace entrenadora.

Un par de años después -en 2009- Art contrata a Tashi como coach, siendo ya profesional. Además inician una relación de pareja, que los lleva a convertirse en padres. Varios años transcurren; en 2019 -trece años después de su primer encuentro- Art, Tashi y Patrick vuelven a toparse, con motivo de un torneo previo al muy importante US Open, al cual ambos tenistas aspiran. Un momento crucial, que encuentra a los tres fragilizados: Art, inmerso en una racha negativa y con las ilusiones menguadas; Patrick, disminuido por actitudes irresponsables de víctima, poco profesionales; y Tashi, percibiendo al garete tanto su matrimonio como sus convicciones competitivas, en buena medida por las dudas e inseguridades de su esposo. Justo por eso -al confirmarse el juego en el torneo- Tashi entiende que Art debe ganarle sí o sí la final a Patrick, quien ya antes lo ha vencido. Tanto necesitan eso, que Tashi se enfrasca en “garantizar” que tal victoria suceda. Las primeras imágenes de Desafiantes corresponden a ese match decisivo, igual que su inesperado momento final. La testigo principal de todo ello está en la tribuna: Tashi.

Desafiantes termina siendo un melodrama; logrado, atrapante, muy disfrutable, en la vena de las sport movies. Sus trece años de eventos están contados de manera no-lineal, con frecuentes saltos temporales hacia atrás y hacia adelante. Eso complica un poco seguir la narrativa, pero al mismo tiempo la dota de un aire de incertidumbre (o algo así) que concuerda con la inestabilidad de las relaciones entre sus personajes, tanto en la cancha de como fuera de ella. La realización es impecable, nunca rutinaria, armonizada en las “cuatro eses” que a la película le encuentra Alonso Duralde, de “The Film Verdict”: sight, sound, sweat, sensation. Lo acoto porque estoy de acuerdo; Desafiantes crece por igual en todo eso que ves, en lo que escuchas (la música es imperdible), en el sudor que te inunda y en las sensaciones a que conduce, a través del convincente vehículo de personajes impulsivos, imperfectos, sin terminar de madurar emocionalmente, que no son malintencionados pero tampoco conscientes de las repercusiones inmediatas -y menos, mediatas- de sus actos. Personajes que, además, desde adolescentes viven en el stress del deporte de alto rendimiento, catalizado después -claro- en las múltiples exigencias del profesionalismo: distancia, constantes viajes, largas ausencias, poca vida de familia (con la melancolía consecuente), entre la perenne y desgastante necesidad de éxito. Todo ello aparece en el film de Luca Guadagnino, con el personaje de Tashi -no sólo sexy, sino pensante- más y mejor desarrollado que el de sus “novios” (a quienes no puede culparse de babear por ella).

Por último, esto: llegado su tenso desenlace, el momento final de la película tal vez resulte ambiguo para muchos y, por ende, quizá insatisfactorio. Pero igual puede interpretarse como un “guiño” de Guadagnino y del guionista Justin Kuritzkes: “La vida es un juego con match points constantes, en los que cualquier cosa puede pasar”.