¿Qué tantos azúcares consumes al día?: refrescos y su aportación de azúcares según Profeco

Es alarmante el consumo de bebidas saborizadas, principalmente de refrescos, debido a su alto contenido de azúcares y las implicaciones de estos para la salud. De acuerdo con un estudio realizado por la Profeco para la Revista del Consumidor, se obtuvo que la mayoría de los refrescos que se analizaron superan la recomendación de azúcares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 25 gramos al día, ya que el 78.3 por ciento de los productos adicionan edulcorantes.

Cabe recordar que los azúcares no son equivalentes a azúcar, este último se refiere al azúcar común o sacarosa, la cual se obtiene de la caña o remolacha azucarera; mientras que los azúcares son un tipo de carbohidratos y pueden estar presentes en alimentos o bebidas, pero también pueden ser añadidos, de acuerdo con información del estudio.

Aunque algunos refrescos señalan no contener azúcar, pero dentro de sus ingredientes se encuentran agregados azúcares y edulcorantes, por lo que, no son recomendables para niños.

De acuerdo con el estudio, los edulcorantes no calóricos son aditivos alimentarios que se agregan sobre todo a alimentos procesados para reemplazar el azúcar. Estos muestran mayores efectos metabólicos negativos, tales como: disminución en la sensibilidad de la insulina, aumento de la concentración de glucosa sanguínea, habituación al sabor dulce, principalmente en la población infantil; entre otros.

Resultados

En el estudio se analizaron 46 productos: 22 que adicionan azúcares y edulcorantes no calóricos, 15 sin calorías, uno bajo en calorías, siete sin edulcorantes no calóricos y uno sin edulcorantes no calóricos pero con cafeína.

Dentro de las marcas de refrescos con azúcares y edulcorantes no calóricos con contenido mayor a un litro, la marca que mostró una cantidad considerable de estos fue ‘Sidral Aga’ de dos litros con 200 gramos de azúcares por envase; después se encuentra ‘Jarritos’ de dos litros con 156 gramos de azúcares por envase y la marca con menos cantidad es ‘Barrilitos’ de dos litros con 86 gramos de azúcares por envase.

Respecto a los refrescos con contenido menor a un litro, se identificó que la marca con la cantidad de azúcares más alta es ‘Dr. Pepper’ de 600 mililitros con 70.2 gramos de azúcares por envase, Coca Cola (original) y Pepsi, de 355 mililitros contienen 26.6 gramos por envase y la marca que mostró menor cantidad de edulcorantes es ‘San Benedetto’ de 330 mililitros con cuatro gramos de azúcares por envase.

Se muestra una lista completa de las marcas de refrescos analizadas, ordenadas de mayor a menor de acuerdo a la cantidad de azúcares agregados.

Dr Pepper (600 ml)- 70.2 g/envase

Red Cola (600 ml)- 57 g/envase

JUMEX Naranjada Frutzzo (600 ml)- 52.2 g/envase,

Orange Crush (600 ml)- 51.6 g/envase,

Sangría SEÑORIAL (355 ml)- 46.5 g/envase,

MIRANDA (600 ml)- 31.8 g/envase,

Squirt (600 ml)- 31.2 g/envase,

Coca Cola Sabor original (355 ml)- 26.6 g/envase,

Pepsi (355 ml)- 26.6 g/envase,

SIDRAL MUNDET (355 ml)- 20.2 g/envase,

Sprite (355 ml)- 20.2 g/envase,

FRESCA (355 ml)- 19.5 g/envase,

FANTA (355 ml)- 19.2 g/envase,

Delaware Punch (355 ml)- 18.5 g/envase,

Manzanita Sol (355 ml)- 17.8 g/envase,

KAS (330 ml)- 16.2 g/envase,

Schweppes (330 ml)- 16.8 g/envase,

SAN BENEDETTO (330 ml)- 4 g/envase.

Se identificó que los productos ‘Barrilitos’ y ‘Sangría Señorial’, contienen jarabe de maíz de alta fructosa (JMAF) y no lo declaran en su información. Este es uno de los azúcares más polémicos, ya que se encuentra asociado a la condición de no sentir saciedad al consumir algún alimento o bebida que lo contenga, lo que provoca seguir consumiendo el producto.

De la misma forma, en el estudio se encontró que algunos productos contienen menos contenido neto de lo declarado, entre estos está el refresco ‘Ameyal’ el cual declara dos litros y contiene 1.96 litros, ‘Jumex Naranjada Frutzzo’ que declara 600 mililitros y contiene 582 mililitros, por último se encuentra el refresco ‘Zing’ que declara 3.3 litros y contiene 3.24 litros.

Otras marcas, como ‘Sidral Aga’ no demuestra el contenido de la leyenda de su información, ya que enuncia que se trata de un “concentrado elaborado con 20 por ciento jugo de manzana” y el contenido final es de 1 por ciento de jugo.

Implicaciones de consumo

Cabe resaltar que, de acuerdo con información recuperada por la Procuraduría Federal del Consumidor, con base en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “México tiene una de las tasas más altas de obesidad, en donde uno de cada tres adultos es obeso”.

Al mismo tiempo, con datos recuperados de la Gaceta UNAM de 2023 se muestra que México ocupa el primer lugar con el mayor número de consumidores de refresco con 163 litros al año por persona, 40 por ciento más que Estados Unidos, quien ocupa el segundo lugar con un consumo de 118 litros al año.

En este sentido, la Secretaría de Salud ha especificado que “un factor que contribuye al riesgo de padecer obesidad es el consumo excesivo de jugos industrializados, refrescos y bebidas azucaradas en general que aumenta 60 por ciento el riesgo de padecer obesidad, 6 por ciento un infarto y 26 por ciento diabetes”.

En este mismo contexto, el artículo ‘Somos lo que bebemos, el bienestar de la sociedad mexicana en juego‘, destacó que el estado de Chiapas es la región del mundo donde más se consume refresco de cola, cuya ingesta de refresco es aproximadamente de 821.25 litros al año por cada habitante; es decir, un consumo diario de 2.2 litros, de acuerdo con el Consejo de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Así, es importante revisar el etiquetado de los productos que se consumen, para ser conocedores de la información nutrimental y energética que estos aportan, además de evitar en la medida de lo posible los alimentos y bebidas con un alto contenido de azúcar, ya que, esta no es necesaria nutricionalmente hablando y “se pueden observar mejoras en la salud si se reducen a menos del 5 por ciento. Esta proporción equivale a menos de un vaso de 250 mililitros de bebida azucarada al día”, asegura Francesco Branca, director del Departamento de Nutrición para la Salud y el Desarrollo de la OMS.