La primera supervisión del súbito

contemporáneo consiste en creer que el

poder está en sus manos,

como el siervo en las del amo.

Antonio Valdescantos

Con las cifras más altas de la inflación en los últimos 20 años ya que se están ahora presentando tasas promedio de 7.6%. Con las cifras más altas de homicidios en un mes 2,241 asesinatos en marzo de 2022, dicho sea de paso; se rompió récord. El gasto por la ratificación de mandato en cantidad de 1,692 millones de pesos, y que confirmó el resultado que estaba confirmado antes de esa consulta. Después de todos esos datos: ¿Qué sigue después de la ratificación de mandato?

Pero, esa pregunta no se la hacemos a los políticos, que siempre tienen algo en que entretenerse para sacar ventaja, sino la pregunta se la hace el propio ciudadano de a pie. Y es que, solamente se visualiza a través de los medios de comunicación, un intento de reforma constitucional sobre la industria energética que no comprendemos en que consiste, porque desafortunadamente sigue aumentando el pago por el consumo de la energía eléctrica, por ello es que, quien cuenta con un negocio, con un taller, con una tienda, piensa dos veces; si vale la pena poner otro refrigerador, otra maquina, en fin otro equipo electrónico que le representará, además del costo de la inversión desde luego, el aumento del consumo de la energía eléctrica, con la salvedad de que poniendo ese equipo habrá que preguntarse si va a incrementar los ingresos o bien, será un tesoro para la inseguridad pública que se vive en el territorio nacional.

También se habla de la reforma a la ley minera, muchos ni sabemos de la existencia de la misma, menos del litio, mucho menos en que consiste esa reforma, y sobre todo si con ella se beneficiará a la población o solamente los políticos que conforman el sistema gubernamental, porque una cosa es decir que, el litio es para el Estado y otra muy distinta es decir que, ese mineral es para los mexicanos. Por ello es que, se queda la incógnita de que se va a hacer con ese insumo aparentemente tan codiciado en los últimos tiempos.

El otro tema puesto en la mesa por parte del gobierno actual es la denominada reforma electoral, en donde básicamente lo que se pretende es que los consejeros que forman parte del INE, sean nombrados por medio de elecciones directas de la población, sin embargo, ese mismo ciudadano de a pie, se hace la pregunta si es que, esa es verdaderamente una reforma para sacar adelante al país de la pobreza extrema con once millones de mexicanos en esas condiciones, con los índices tan altos de desempleo, con el empleo formal inscrito en el IMSS con salarios tan bajos, con la reforma a las outsourcing que únicamente produjo mas desempleo y mas inestabilidad laboral.

Por ello es que, se pregunta cualquiera, que si con esa reforma electoral se saldrá adelante con tantos problemas económicos que se nos presentan día a día. Si incluso, por el simple sentido común, esos cargos de los consejeros electorales, son cargos tan técnicos que no pueden nombrarse a estos por medio de una elección popular, ya que no puede incluirse a cualquiera que simplemente haya ganado una elección para desempeñar esas funciones tan complicadas técnicamente, pues ¿A caso el director general de Coca Cola, de Adidas, de Burger King, han sido nombrados por elección popular?, ¿Qué no hemos visto las experiencias de otros países? En el caso de Bolivia, en palabras del propio presidente de ese tiempo Evo Morales, sostuvo que en su gobierno uno de los peores fracasos fue nombrar a los jueces de la Corte Suprema de aquel país por medio de elección popular. Ni de esas experiencias aprendemos de los pasos que se pretenden llevar a cabo.

Desafortunadamente, ante la pregunta de ¿Qué sigue después de la ratificación de mandato?, es evidente que, para ese ciudadano de a pie, solamente le queda esperar mejores tiempos, posiblemente, con mucha esperanza en la siguiente administración publica federal, porque para el sistema actual el ciudadano de a pie no interesa. El problema principal de ello es que, con lo que está sucediendo y lo que falta por suceder en los próximos dos años y medio habría que preguntarse si es que, será suficiente una o dos o más administraciones publicas federales para enderezar la nave que se nos esta hundiendo. (Web: parmenasradio.org)