Que se note que estamos hartos

Salvador

Hace algún tiempo me encontré con personas que habían perdido a sus hijos, los veía de pies a cabeza su semblante denotaba cansancio, su piel era territorio del dolor, su mirada era triste, mi mente daba mil vueltas en las ocasiones que he tenido pesadillas, los malos momentos y las angustias cuando tardó en abrazar a mis hijas.

Esas personas frente a mí eran caudal de esperanza, algunos adornaban las calles con carteles, y entonando consignas faltaban el respeto al olvido.

Pensaba en quienes terminando esa gran manifestación volverían a sus casas, se podrían sentar en la mesa y convivir con su familia, pero ellos no.

Todos sabemos que fue el Estado, el gobierno con traje de impunidad, finge preocupación, dice actuar pero nada, ellos no están.

La gente que camina, que busca sin descanso no salieron de una serie romántica o de heroísmo social, son de carne y hueso, con cabeza y alma.

No es necesario ser médico para ver el deterioro de sus órganos que hacen que crezca la fatiga. Desaparecer así no más, de la noche a la mañana y nadie dice nada, la angustia crece, no hay cuerpo, no hay rastro es como si nunca hubieran existido.

Pareciera que en algún momento despertarán de está pesadilla y la mirada cristalina de padres, madres, hermanas y hermanos sueñan con que esos rostros no circulen más por el mundo.

Son muchas las acciones globales, poemas, canciones, documentales que se han escrito sobre los 43 pero nada ellos no regresan.

Las familias se han quedado sin lágrimas, ahora la rabia es parte de su aliento, agradecen cordialmente la solidaridad del pueblo, militantes comprometidos y las fugaces improvisaciones de lucha, pero nada ellos no regresan.

Sabemos quienes son los responsables, hacen de lo sucedido un acto conmemorativo, un punto en su agenda política, promesa de campaña. Sinvergüenzas, cómo se atreven a mirar a los ojos y no hacer nada, no lo entienden, tal vez muy pocos lo entiendan, el dolor de no encontrar a tu hijo debe ser la muerte en vida, el dolor del campesino, del obrero, de los futuros maestros no caben en discursos oficiales.

De pronto el silencio. Él da un trago de agua, se acomoda el sombrero mira ligeramente los carteles que rodean aquella gran avenida, suspira y sigue, no hay razón para detenerse, otros descansarán en sus casas, se tomarán fotos e inundarán las redes con mensajes que exigen justicia, portarán playeras y darán discursos en plazas públicas, ellos y ellas no, seguirán buscando no hay descanso, la alegría de vivir se ha ido, las condiciones en las que se lucha es desgastante, cotidiano 24 / 7 no de un rato.

Es la consecuencia de ser pobre, de tener esperanza en la milpa, de hacer lo imposible con lo que se tiene.

Ellos nada, aún no están, no regresan, los queremos vivos, malditos gobiernos que lucran con el dolor del pobre, maldito sistema que otorga el permiso de portar el disfraz al activista que solo colabora al olvido, tenemos memoria nos faltan 43 a diez años ¿qué tal si dejamos de creer en las mentiras, y radicalizamos la exigencia de justicia? ¿Qué tal si decidimos no cansarnos más ni un día más, somos muchos los que estamos en las calles que se note que estamos hartos?

¡Ayotzinapa vive…!

¡Vivos se los llevaron

¡Vivos los queremos!

Pronunciamiento sobre el último Informe de la CEAVJ

23 de septiembre de 2024, Guadalajara, Jalisco, Barrio de San Andrés

Hoy 23 de septiembre a 59 años del ataque al cuartel militar de Ciudad Madera, Chihuahua nos congregamos en esta plaza de San Andrés para recordar y rendir homenaje a los combatientes caídos: ARTURO GÁMIZ GARCÍA //PABLO GÓMEZ// SALOMÓN GAYTÁN// ANTONIO SCOBELL GAYTÁN// EMILIO GÁMIZ GARCIA//MIGUEL QUIÑONES//ÓSCAR SANDOVAL SALINAS// RAFAEL MARTÍNEZ VALDIVIA ¡¡¡PRESENTES!!!

Integrantes del GRUPO POPULAR GUERRILLERO que da inicio en nuestro país a la lucha armada en contra de las injusticias y las desigualdades que afectaban y continúan afectando a las grandes mayorías, la lucha armada por llevar a cabo una transformación revolucionaria en México, en una palabra, contra el sistema capitalista y la implementación del sistema socialista.

Arturo Gámiz declaró que era necesario iniciar esta lucha guerrillera socialista para que las nuevas generaciones la continuaran. Después Florencio Lugo Hernández último sobreviviente destacaría el mérito de haber iniciado esta h ad estaba sustentada en la claridad y profundidad de los escritos socialistas elaborados sobre todo por Arturo Gámiz entre los que destaca el segundo encuentro de la sierra Heraclio Bernal, base para el inicio de la guerrilla. Además de argumentar a favor de necesidad de la vía armada, como manera de defensa y de responder a la brutal represión de caciques y gobierno ya que estaba cerrada toda posibilidad de mejoras a la población y sus derechos legítimos y legales. Otro motivo que impulsó a las juventudes insurgentes de ese momento fue el ejemplo profundamente ético y heroico de sacrificarlo todo por la causa del pueblo y del socialismo, aun a costa de la vida y de profundos dolores.

En este marco, sobrevivientes de la Liga Comunista 23 de septiembre damos a conocer un pronunciamiento acerca del informe final de la Comisión de la Verdad el pasado 6 de agosto acerca de las graves violaciones a los derechos humanos en el periodo comprendido entre los años 1965 a 1990 y denominado erróneamente como “Guerra Sucia” pero que constituyó una Estrategia de contrainsurgencia en contra de diversos sectores sociales de nuestro país, ejecutado por el estado y sus fuerzas policiacas, militares y de inteligencia con el apoyo de agencias imperialistas y coordinadas con fuerzas represivas de otros países. Así cumplió con la doctrina estadounidense de Seguridad Nacional que planteaba, además del combate a las guerrillas tanto urbanas como rurales, la destrucción del tejido social comunitario en las regiones y zonas donde se simpatizaba con las mismas y de las que provenían muchos de sus integrantes; lo anterior implicaba ubicar a la población de tales zonas y a sus organizaciones sociales como objetivos de guerra contrainsurgente, también considerados “enemigo interno” de tal forma que la estrategia de “aldea arrasada” aplicada tanto en Vietnam como en Centroamérica, deteniendo, asesinando y desapareciendo a pobladores, familiares, amigos y supuestos simpatizantes.

Muchos sobrevivieron y fueron liberados gracias a las acciones, reclamos y movilizaciones de familiares muchos agrupados en torno al FNCR después nombrado como Comité Eureka y liderado por la señora Rosario Ibarra De Piedra.

También puedes leer: El indomable espíritu de la resistencia palestina

Después de años de investigación directa en los archivos y expedientes que no fueron destruidos por la Dirección Federal de Seguridad en el archivo general de la nación, así como testimonios de sobrevivientes y ex desaparecidos presentados y liberados, incluso testimonios de militares se supieron de cárceles clandestinas.

De las investigaciones de esta comisión destaca un mecanismo macabro y cruel pero rigurosamente sistemático, que se ocultó por décadas, se trata de los llamados “vuelos de la muerte”, que consistía en ejecutar, a opositores sus familiares e inocentes, sin juicio, y sin posibilidades de defensa alguna, al total arbitrio de los mandos del ejército y de las órdenes de los presidentes en turno y arrojar a los ejecutados al mar desde aviones militares. Esta forma terrorista de actuar de las instituciones supuestamente legales y legítimas es solo una de tantas formas de atacar a toda oposición, sobre todo a partir de los años 40s a través de muchas décadas, pero en especial a los que esta dictadura perfecta consideraba un peligro para su dominación. Ejemplos son el genocidio de estudiantes y población en Tlatelolco en 1968 y en el 10 de junio de 1971, y varios genocidios en poblaciones rurales de varios estados.

Es evidente a todas luces, como declara la Comisión de la Verdad, que fue EL ESTADO el que desarrolló un terrorismo contra poblaciones inermes, afectando física, emocional, política y socialmente a miles de mexicanos.

El Estado y sus gobiernos se han visto obligados a fuerza de las denuncias, de la solidaridad y de la búsqueda que han realizado organizaciones sociales, a reconocer haber cometido por más de cinco décadas tales acciones criminales.

Sin embargo, se persiste en la manipulación y el ocultamiento de toda la verdad, sobre todo sin precisar lugares en los que se cometieron tales prácticas y sobre todo también la identificación de los responsables directos y su enjuiciamiento ante los tribunales de justicia del país.

Se contesta con evasivas, con simulación, simulacros y construcción parcial de respuestas, con la entrega de archivos incompletos y censurados, se implementan mecanismos para la “reparación y no repetición del daño” como es el caso que nos muestra el informe presentado el pasado 6 de agosto por la Comisión de la Verdad.

El camino recorrido desde el gobierno de Fox ha sido reconocer la verdad a medias, como queda constatado en la actual administración que esta por fenecer, se defiende y se justifica el actuar de las diferentes fuerzas policiacas y militares el Ejército y la Marina, así como otros organismos policiales que intervinieron directamente en ese terrorismo de estado (como la llamada brigada especial o Brigada Blanca especializada en aniquilamiento a la guerrilla) arguyendo que les asiste el derecho al monopolio legal del uso de la violencia, que cumplieron ordenes de autoridades civiles, así que cuando queda al descubierto su responsabilidad se les protege y se les defiende para que sean procesados judicialmente y condenados por tales hechos.

A pesar de lo anterior, queda absolutamente demostrado que en esas acciones criminales en contra de sectores importantes de nuestro pueblo se rebasaron todos los límites que marcan nuestra propia constitución, los diferentes tratados internacionales de respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales, y que las fuerzas armadas del Estado arrojaron al piso sus valores éticos y morales, su supuesto carácter nacionalista y de densa de la patria, si es que se puede afirmar que en algún momento los tuvieron.

Concluimos, que no puede ni debe haber impunidad ante tanta ignominia, porque le recordamos al gobierno que termina y al próximo gobierno que asumen que no puede haber conciliación verdadera si no hay verdad completa y castigo y justicia verdadera porque esto significa que en cualquier otro momento de la historia del país, esta dolorosa represión se volvería a repetir, sin la posibilidad de arreglar los conflictos por las vías pacíficas y legales.

Además concluimos que el mecanismos de ocultación de información precisa y concreta sobre los responsables directos de la represión, al hacerlo con toda la consciencia e intencion prepara y sustenta la exculpación del ejército en las labores de represión y contrainsurgencia contra la lucha del pueblo por sus justas demandas como es el caso de la lucha de los padres y familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa y por su localización con vida ; Así mismo le exigimos respuesta ante las desapariciones forzadas en todo el territorio nacional que alcanzan ya la dramática cifra de más de 120 000 víctimas y en el Estado de Jalisco la cantidad de mas de 15,000 en la época que ha gobernado Movimiento Ciudadano a través de Enrique Alfaro, todo lo que significa un verdadero genocidio en contra de nuestro pueblo.

En particular decimos al general Luis Crescencio Sandoval que su propuesta de que incluyan los militares caídos, como homenaje en el monumento de las víctimas de la represión, es un despropósito ya que esos soldados caídos no cayeron en un guerra entre ejércitos regulares donde se respetaran la ética y el honor militar auténtico por parte del ejército, sino que cayeron desgraciadamente en una lucha desigual, que defendió a los oligarcas nacionales e internacionales capitalistas y de contrainsurgencia donde la peor parte la llevó el pueblo luchador y consciente del país.

Y le recordamos al presidente y a la próxima presidenta del país, que si no hay justicia no habrá respiro para las autoridades por medio de las protestas y las luchas por nuestras justas demandas. Y que si solo hay perdón y olvido sin justicia la única salida que nos dejaran al pueblo trabajador y nuestras familias será la de seguirnos organizando independientemente por lograr que se recepte la ley constitucional y la aparición con vida de los desaparecidos de todo la sociedad.

¡¡¡¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!!! ¡¡¡Ni perdón ni olvido, castigo a los culpables!!!

¡¡¡Vivan las luchas por la liberación de nuestro pueblo!!! ¡¡¡Viva la lucha contra el imperialismo norteamericano!!!

¡¡¡Viva el Grupo popular guerrillero!!! ¡¡¡Vivan los héroes de Madera, viva su ejemplo heroico!!!

¡Viva la Liga Comunista 23 de Septiembre, continuación de la primera guerrilla socialista en México!

ANTONIO OROZCO MICHEL

JOSE LUIS ESPARZA FLORES

Ex militantes de la LIGA COMINISTA 23 DE SEPTIEMBRE

Qué temple, corazón

El pasado 30 de agosto se conmemoró el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha que nos orilla a reflexionar acerca de tan lamentables eventos, pero sobre todo a ser empáticos y solidarizarnos con las personas que buscan a sus familiares, así como sumarnos al grito de justicia, paz y dignidad de quienes día a día viven ese dolor y se preguntan dónde están.

Para las madres, padres y familiares buscadores del mundo estas palabras:

Qué temple, corazón.

Con el sol a cuestas y hurgando en la tierra buscas, buscas, buscas.

¿Qué encuentras?

Dolorosas son las últimas huellas que llegan en sueños como amenazas,

como ilusiones, como fantasmas.

Qué temple, corazón.

Anocheces con cada día.

Buscas, buscas, encuentras.

Es tu vientre el último vacío,

el último suspiro llega a tus manos.

Estás dormida, duerme.

Gritos, llantos, cielo que enmudecido escucha el adiós.

Qué temple, corazón.

Con el sol a cuestas, con la espalda de barro,

con los brazos quemados y con los picos y palas oliendo a todo menos a hierba.

Buscas, encuentras, buscas.

Atardece, miras el camino, el último, el fatídico.

Ojalá pronto, ojalá ya murmuras.

Qué temple, corazón.

Hurgando la tierra para encontrar.

Buscas, buscas, buscas huesos, ropa, cabellos, todo sin nombre.

Los perros ladran cuando el viento muerde.

Qué temple, corazón.

Buscas, buscas,

hurgando la tierra quizás para encontrarte.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Transcripción de las palabras de Nancy Herrejón en el programa Ex-libris en Radio Nicolaita de la Universidad Michoacana.

Te podría interesar: ¿Desaparecer… así nomás? La Justicia ampara y protege, el Estado NO.

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]