¿Qué pretende la derecha?

Promovido por dos empresarios representantes de la ultraderecha, Claudio X. González y Gustavo De Hoyos, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), anunciaron formalmente, el 22 de diciembre pasado, que irán juntos en la elección del 6 de junio de este año para postular candidatos comunes en la elección federal de diputados, a través de la Coalición Va por México. El propósito de esos empresarios, y de los partidos políticos utilizados como instrumento electoral, es ir contra AMLO y Morena para obtener la mayoría en el Congreso y volver a los presupuestos de gasto gubernamental confeccionados a la medida y el interés de la oligarquía.

La vocera de Sí por México, Beatriz Pagés, quien se cuidó de decir que esa coalición estuvo impulsada desde el principio por Claudio X. y De Hoyos, a quienes dolosamente identificó como la sociedad, dijo, sin rubor alguno, que estos tres partidos “escucharon el llamado de la sociedad” y, a continuación, soltó la retahíla de lugares comunes con los cuales la derecha creen mellar la potencia de la Cuarta Transformación, y lo hicieron –dijo Pagés–, para “defender a la República de un gobierno populista, autoritario y destructivo.” Populismo, sustantivo adjetivado empleado para engañar e intentar asustar a quienes, muchas veces, ni siquiera conocen de qué se trata el populismo. Pero eso ya no engaña a nadie, o mejor dicho sólo engaña a quien quiere dejarse engañar; además, autoritarios y destructivos fueron los gobiernos del PRIAN, que tenían a la represión contra los movimientos sociales como práctica cotidiana del poder y se dedicaron sistemáticamente a destrozar literalmente los postulados de le revolución mexicana.

Desde las entrañas del PRI surgió la primera voz discordante que, sin duda, expresa el sentir de muchos que aún permanecían en ese partido. El exgobernador del Chiapas, Patrocinio González Blanco, quien tras varias décadas de militancia priísta renunció a su partido, envió una misiva dirigida al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, reclamando que el tricolor accediera a poner las aspiraciones electorales por encima de la ideología: “me entero –dice González Blanco– que usted y otros dirigentes han decidido ir en alianza o coalición con el PAN y el PRD en una estrategia electoral con vista a las elecciones del próximo año. Los ideales deben de estar por encima de las aspiraciones electorales y no alcanzo a entender cómo es posible que mi partido se alíe con el PAN en claro olvido de nuestra trayectoria ideológica y de las insalvables diferencias que tenemos con ese partido de la reacción”. En su misiva, José Patrocinio reconoció que el PRI “no tiene opción de triunfo” en los próximos comicios, sin embargo, dijo, eso no puede justificar ser parte y voceros “de una vergonzosa alianza de perdedores. Me opongo a su determinación y ante ella le presento mi renuncia como miembro y militante del PRI…”

Los verdaderos dirigentes de la coalición, los empresarios, como Claudio X. González, convertido en vocero de Sí por México, agradeció que los tres partidos se sumaran (conste, lo dijo él, se sumaron a Sí por México, convertido ahora en coalición electoral, no fueron ellos los de la iniciativa) para “enfrentar el autoritarismo populista y destructor antes de que sea demasiado tarde”. Pues, tarde ya se les hizo y mucho más tarde es para volver atrás el reloj de la historia. Y continuó el señor X., “El objetivo es, primero, detener al Gobierno en el Congreso y, luego, comenzar a preparar una plataforma para cambiarlo en 2024”. A su vez, Gustavo de Hoyos, ex presidente de la COPARMEX y de Alternativas por México, dijo que hoy se está escribiendo un capítulo de la historia de la democracia mexicana, porque partidos políticos que han sido adversarios y que han forjado las más importantes transformaciones del México contemporáneo han escuchado el llamado de los ciudadanos, “haciendo suya la agenda de Sí Por México”. Más claro ni el agua, los partidos dejaron de simular que eran distintos y se unieron para identificarse con los empresarios de la ultraderecha, para proponer, sin más, el regreso al antiguo régimen antidemocrático, lleno de corrupción y “moches”, donde los pobres llegaron ase el 60% de la población y la desigualdad se amplió y profundizó, pues los ricos eran cada vez menos y más ricos y sus empresas no pagaban los impuestos correspondiente; hubo una constante represión masiva y selectiva, persecuciones al movimiento social o a las organizaciones indígenas y se desconocían los derechos de los pueblos originarios; la corrupción no era un “mito genial” y fue declarada parte de “la cultura nacional”; también florecieron los negocios privados con recursos públicos y los fraudes electorales, donde los votos no se contaban sino se asignaban arrebataron auténticos triunfos populares. En fin, era el régimen de la oligarquía, su soñado paraíso terrenal, gracias a 70 años de régimen de partido único y más de 4 décadas de neoliberalismo.

Pero el pueblo ya no se deja engañar, ha visto logros de la Cuarta Transformación y es protagonista de una política social basada el crecimiento del salario real, sin inflación, ni devaluación, así como en programas como el de Pensiones a los Adultos Mayores o Becas para Jóvenes Construyendo el Futuro y el Programa Sembrando Vida y Apoyo a Niñas y Niños con discapacidad, sin fobaproas ni beneficios fiscales para las grandes empresas, con equilibrio en las finanzas públicas ni devaluaciones. No todo es como quisiéramos, pero es un proyecto de apenas dos años que necesita consolidarse y profundizarse y eso sólo puede hacerlo la participación popular. Para las fuerzas progresistas y de izquierda, la creación del poder popular es urgente y no debe haber dudas, pues la fuerza de la derecha está en razón inversa de la debilidad de la izquierda. Es tiempo de la unidad y del trabajo político conjunto.