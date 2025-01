Qué hacemos con Trump

El magnate, y se enfatiza magnate porque puede saber de negocios, pero ignora la política y el respeto a los demás, cree que su país es el fiel de la balanza democrática en el mundo y se mantiene en los límites de la arbitrariedad imperial, además de usar las amenazas y cumplirlas para atemorizar a gobiernos y pueblos con el fin de disminuir la resistencia a sus pretensiones expansionistas o de sumisión al poder oligárquico,

Más emotivo que racional, el discurso de Trump transcurre en esa línea: la creación de emociones más que de razonamientos coherentes. La arbitrariedad con la que actúa, es prueba de ello. Ahora bien, que el actual presidente de Estados Unidos sea más motivo que racional, deviene su estrategia de gobierno basada en la generación de emociones, principalmente del miedo, odio, rencor y racismo.

Su posición de especie de súper héroe, tiene necesidad de un mensaje que muestre su poder y produzca, en él o los destinatarios del discurso, miedo y desesperanza en tanto se percibe imposible enfrentarlo. Para hacer efectivo su mensaje de poder, de “todo lo puedo”, Trump necesita de una narrativa que busca generar miedo y desasosiego.

En su papel de “gendarme del mundo”. dos hechos, muestran su visión chata de la realidad y la historia.

La semana pasada Trump reiteró su deseo de comprar Groenlandia, isla autónoma integrante de Dinamarca, asegurando: “somos nosotros los que podemos garantizar su libertad” y concluyó arrogante el magnate: Los 57 mil residentes de la isla ártica, quieren estar con nosotros” (La Jornada, 27–01–25, p. 25), pero como comerciante que es, quiere comprarla, antes de usar otros medios, incluso, luego de una llamada telefónica, que llamó “horrenda”, con la Primera Ministra danesa a la que hizo amenazas económicas, dijo Trump:” Creo que lo vamos a lograr”.

Pero no es todo. Trump insiste en que Canadá pase a formar parte de Estados Unidos y como buen negociador presentó así las ventajas que ofrece ese hacho: “Honestamente, considero que Canadá debería ser un estado …Amo a Canadá, tengo muchos amigos ahí les gustamos y me quieren. Pero ese país ha estado aprovechándose de Estados Unidos durante años, y no vamos a permitir más que suceda.” Otra vez, argumentos comerciales como zanahorias para lograr sus propósitos y, en este caso, anexarse un país extenso y completito.

Pero como todo gladiador, Trump necesita, además de su discurso amenazante, crear enemigos a quienes combatir. Hoy, sus enemigos son los migrantes latinoamericanos, a quienes califica como amenazas de la “Nueva grandeza de América”, que sólo debe de ser para los blancos, cristianos y heterosexuales, lo que justifica proceder a la limpieza étnica de Estados Unidos devolviendo a los migrantes a sus países de origen, o más cerca, a México donde Trump calificó a los carteles de la droga como terroristas, mientras que, los carteles estadounidenses, que los hay, son una especie de criaturas en estado de gracia, “damas de la caridad” manipuladas por los delincuentes mexicanos.

De ideas cortas, y ocurrencias largas, esto de la limpieza étnica, tan cara a Israel, la propuso Trump con una simpleza que espanta, aplicarla en la Franja de Gaza y mantener la paz con Israel, para lo cual se enviará a los palestinos, víctimas de la vesania israelita, a Jordania y Egipto, “me gustaría que Egipto se llevara a la gente, dijo Trump, estamos hablando de, probablemente, millón y medio de personas, y simplemente limpiaremos todo esto”.

El mundo a sus órdenes, el dictador mueve sus piezas como en un tablero de ajedrez, sin tomar en cuenta a nadie: el Supremo no se equivoca y sus intereses están por encima del resto del mundo. Los oligarcas lo festejan, ya no se gobernará para ellos, sino que ellos van a gobernar directamente para sí mismos. La oligarquía, fue el sustento de la economía nazifascista.

