¿Qué es el proceso urbano?

La modernidad capitalista (Echeverría, 1991), como programa social, avanza por medio del proceso urbano y sus distintas dimensiones, trastocando constantemente la vida cotidiana de las personas en todo el planeta. A diferencia del urbanismo, las dimensiones que componen al proceso urbano son estructurales y, por lo tanto, orgánicas al modo capitalista de producción: la dimensión económica se manifiesta desde la lógica productivista de la competencia mercantil y la administración empresarial desarrollista, introyectadas al proceso general del trabajo como productivismo fabril (industrial, en masa); luego, la dimensión política se manifiesta por medio del régimen republicano, con su sistema de partidos y la relación aparentemente equivalente entre gobierno y sociedad; otra más es la dimensión cultural e ideológica que expresa un repertorio de conductas, símbolos e ideas, que se implanta a manera de sentido común desde el cual se pretende orientar la práctica social hacia la lógica productivista que oculta tras de sí la voluntad e interés rentista de acumulación permanente (Villanueva, 2019).

Con esto, el proceso urbano genera un sistema de necesidades que se extiende y profundiza de manera disruptiva ante la división del trabajo y borra la división entre campo y ciudad (Echeverría, 2013). Las distintas maneras en las que se presenta el proceso urbano son a su vez las formas en las que se organiza la sociedad industrial e informática en su conjunto, esto suplanta las tradiciones de trabajo, sistemas de producción agroecológica y costumbres solidarias levantadas entre vecinos y vecinas de manera directa en el ambiente de lo común, en la cotidianidad o en la fiesta. Asimismo, suplanta la organización y territorialidad comunitaria para implantar formas administrativas de control social y territorial.

Esta breve caracterización del proceso urbano la podemos extrapolar con nuestra propia cotidianidad, aquí y ahora. Por ejemplo, basta con la lectura de lo que se conoce como el Plan General de Desarrollo para la CdMx o el Programa General de Ordenamiento Territorial, en esos documentos podemos encontrar algunas de las formas administrativas para el control territorial; pero también lo vemos el en Programa General de Ordenamiento Ecológico y las distintas ramificaciones de este tipo de instrumentos administrativos. Sobre esto en particular, tenemos conocimiento de procedimientos judiciales que se han seguido en contra de guardabosques comunitarios de Milpa Alta, procedimientos judiciales en los que se evidencia que las formas comunitarias existentes entre los pueblos y barrios originarios de la CdMx chocan con las formas administrativas que se yerguen sobre el territorio y en particular sobre el bosque y su cuidado (Villanueva, 2013).

También comentaré que recientemente el GobCdMx tiene un programa de seguridad pública abiertamente militarista desde el cual la GN ocupa las calles y trata de incrustarse en nuestra psique o consciencia por medio de los rondines y operativos conjuntos que se realizan; asimismo, ustedes saben que este gobierno intenta implementar el Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios, registro al cual los pueblos han manifestado ya su negativa en esta ciudad.

- Anuncio -

Este registro de pueblos y barrios merece un comentario particular porque tiene varias implicaciones políticas en la cotidianidad de los pueblos y barrios originarios de la CdMx. Por ejemplo, desde la antropología hay registro de varios casos en los que las formas administrativas electorales, ya saben, los distritos o secciones que se han impuesto sobre el paisaje comunitario no han considerado la adscripción identitaria y territorial que por años han generado las y los integrantes de los pueblos y barrios originarios, obligándoles a sujetarse a estas formas administrativas que erosionan las propias expresiones organizativas para la toma de decisiones y la elección de representantes con identidad y apego al territorio compartido. De hecho, les puedo comentar que sabemos de la existencia de procedimientos jurídicos interpuestos por integrantes de pueblos de la Magdalena Contreras, Xochimilco o Milpa Alta, para recuperar su adscripción territorial y modificar o anular los distritos o secciones electorales que les afectan política, social y culturalmente (Villanueva, 2012; 2013; 2014).

Entonces, el proceso urbano es el programa social de la modernidad capitalista. Es un conjunto de acciones administrativas que, concatenadas o engarzadas con la economía política, o sea, con el capitalismo y su cultura de la productividad, consumo y acumulación, se implementa tanto en las ciudades como en las regiones rurales. Al implementarse, el sistema o conjunto de necesidades que los pueblos y comunidades tienen para la vida digna, se modifica al ser introducidas las necesidades creadas desde la lógica del proceso urbano, de la modernidad capitalista, racista y patriarcal. Esas “nuevas” necesidades desplazan constantemente a las tradiciones de trabajo, los sistemas de producción agroecológica y las costumbres solidarias levantadas entre vecinos y vecinas de manera directa en el ambiente de lo común, en la cotidianidad o en la fiesta. Asimismo, estas necesidades creadas desde la lógica del proceso urbano desplazan a la organización y territorialidad comunitaria para implantar las formas administrativas que propicien el control social y territorial para la explotación del trabajo y la expoliación del planeta.

Para finalizar, quiero dejarles una imagen, la de los edificios departamentales, de oficinas o plazas comerciales, o mejor dicho la de un solo edificio que contenga todo lo antes mencionado. Imaginen ustedes una edificación con una altura de 267m, 68 pisos, departamentos de entre 135 y 314m2, y un complejo comercial y de servicios para la satisfacción de las necesidades creadas desde la lógica del proceso urbano y no desde la lógica de los pueblos y barrios originarios. Sí, esa es la imagen. Esa imagen corresponde a Mítikah, “el complejo urbano para la vida en el futuro de la CdMx”, según dicen sus diseñadores. Ahora bien, la otra versión de esta imagen, es la imagen que nos interesa hoy aquí, la de un pueblo originario luchando en contra del discurso mítico de la modernidad capitalista, me refiero al pueblo de Xoco en el centro de Coyoacán. Pero a esa imagen también se le puede sumar la lucha del pueblo de Santa Úrsula Coapa, que se enfrenta a la intentona por expandir un complejo urbano similar en las inmediaciones del Estadio Azteca, o la lucha de los vecinos de Los Pedregales, o lo que ocurre en Santa Fe, entre otros más. Así es buena parte de la cotidianidad de los pueblos y barrios originarios de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), que impacta a sus cerros, sus bosques y sus cuencas. Entonces, la primera versión de esta imagen no es otra cosa que una necesidad creada desde la lógica del proceso urbano y la modernidad capitalista, y sus creadores le llaman desde hace décadas como el Skyland, o sea, el crecer la ciudad hacia arriba. A esta necesidad, que a su vez condensa en sí otras tantas necesidades más, muestra claramente algunas de las contradicciones del sistema, contradicciones que se fundamentan en la especulación de lo que yo defino como el suelo ficticio (Villanueva, 2021), es decir, un piso que se vuelve techo sucesivamente hasta alcanzar, por ejemplo, los 267m de altura, pero que a su vez se sostiene sobre un único suelo del que se extrae hasta lo extraordinario para mantener en pie a la mole. Este tipo de contradicciones no son otra cosa que la manifestación financiera del discurso mítico al que se enfrentan los pueblos y barrios originarios de esta metrópolis.

- Anuncio. -

Sin embargo, los pueblos y barrios originarios persisten organizados y en resistencia frente a la modernidad capitalista. Eso nos importa mucho a todos y a todas nosotras.

Referencias

Echeverría, Bolívar (1991) “Modernidad y capitalismo. 15 Tesis”, en: Review, Vol. XIV, No. 4, New York: Ed. Fernand Braudel Center.

- Anunio.. -

__ (2013) Modelos elementales de la oposición campo-ciudad. Anotaciones a partir de una lectura de Braudel y Marx, Editor Jorge Gasca Salas, México: Ed. Ítaca.

Villanueva, Víctor (2012) Peritaje en antropología social para juicio 175/2012-VII.

__(2013) Peritaje en antropología social para juicio 32/2013.

__ (2013) Peritaje en antropología social para juicio 83/2013-VII.

__ (2014) Peritaje en antropología social para juicio 111/2014.

__ (2019) “El Concejo Indígena de Gobierno y la crisis estructural del capitalismo en México (2)”, en: Revista En el Volcán Insurgente, No. 56, México: Creative Commons.

__ (2021) Emergencia humanitaria, derechos humanos y subalternidad, mediados por el sismo del 19 de septiembre de 2017. El caso de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, Tesis de doctorado, Universidad Iberoamericana, México.

*Ponencia presentada en Mesa redonda “Sin bosque no hay agua”. Museo-Casa de la Memoria Indómita. Festival Internacional Cervantino Callejero 27 de octubre de 2022

Rebelión Obrera en Sabritas

A manera de Invitación

Severiano Augusto

Se podrá ver en la introducción y en el prólogo que el testimonio que registra este libro son luchas vividas en los años 70s, 80s, 90s, 2000, y a primera vista podemos pensar que no tiene importancia pues todas esas luchas ya son historia. Sin embargo, a medida que nos adentramos en la lectura del testimonio nos daremos cuenta que el capitalismo, la explotación, el control y represión en las fábricas que aquí se describe, ese sistema que en aquel tiempo enfrentamos los trabajadores de Sabritas y multitud de otras luchas, es en esencia el mismo que sigue dominando en todas partes. Y no ha sufrido ni un rasguño.

Comprendiendo esa situación es que en los años 70s y 80s, los grupos de activistas provenientes de las luchas estudiantiles- 1968, 1971, etc. nos dirigimos a las fábricas con el propósito de influir en la conciencia y organización de la clase obrera.

¿De qué trata el libro?

El testimonio se resume en 12 capítulos. Los primeros dos están ocupados con el conocimiento del centro de trabajo. El tipo de industria , el número de trabajadores, nivel de automatización de la producción, condiciones de trabajo, condiciones de seguridad, el grado de organización de los trabajadores, el tipo de sindicato, si ha habido luchas anteriormente, en ocasiones se puede buscar esa información en la prensa legal o en la prensa marginal

Lo primero es que la mayoría de los trabajadores de planta entraron como esquiroles para terminar con las luchas que a finales de los años 70s pretendían formar un sindicato independiente. Nos damos cuenta que cualquier intento de organización o democratización es reprimido con despidos masivos, pues de los trabajadores que protagonizaron las luchas por un sindicato independiente no solo fueron despedidos los dirigentes, el 90% o más fueron sustituidos por eventuales.

Los capítulos 3 y 4, describen el proceso de organización, las dificultades, los pequeños avances. En ese proceso fuimos conociendo a varios trabajadores que venían de otras luchas, que traían sus experiencias, unas victoriosas y otras no. A ellos los íbamos tratando por separado, estaban conscientes de las injusticias y de que era necesario organizarse, pero no querían ser ellos los organizadores, porque ya habían sufrido los despidos y algunos hasta las amenazas de muerte a ellos o hasta a la familia. Este proceso de organización se da en medio de múltiples injusticias: nadie conoce el contrato colectivo, nunca hay asambleas generales, los eventuales son despedidos a su primer falta, cualquier protesta es despido inmediato, todos los derechos son negociados a espaldas de los trabajadores, la supuesta representación sindical son en realidad unos segundos patrones, que en base a amenazas y despidos mantienen el control, apoyados en un vasto grupo de perros de oreja. Fue entonces cuando iniciamos la publicación de un folleto que se distribuía selectivamente.

Capítulos 5 y 6. El iniciar la publicación de este modesto folleto, representó un verdadero salto organizativo. El folleto era de distribución selectiva y marcaba en su encabezado que no debería llegar ni a Empresa, charros, ni perros de oreja, pues de inmediato desataron la represión. Con este folleto iniciamos la formación de una RED DE PROPAGANDA, iniciamos unos 20, rápido se triplicó y seguía creciendo. En algún momento que había negociación salarial un compañero de la red propuso sacar un volante con las demandas más urgentes, muchos participaron en la elaboración y discusión. Y más de 20 nos pusimos a volantear dentro y fuera de la fábrica. No teníamos ninguna esperanza en conseguir algo, estaba pensada sólo como actividad para unificar y acrecentar la inconformidad. Para sorpresa de todos casi el 90% de las peticiones fueron concedidas. Los compañeros de la red de propaganda estaban felices, habíamos encontrado una forma de enfrentar las injusticias y lograr nuestros derechos, y lo principal, no nos habían tocado a nadie, así que continuamos por ese camino.

Capítulo 7.En eso estábamos cuando sin que nadie lo esperara, surge espontáneamente la lucha. Uno de nuestros derechos es pisoteado como lo ha sido por muchos años, nosotros denunciamos y convocamos a la lucha, pero ya otras veces lo habíamos hecho y nada había pasado, simplemente pasando unas semanas la inconformidad se diluía, pero ahora bastó que alguien gritara “YA ESTUVO SUAVE, HAGAMOS UNA ASAMBLEA” y la asamblea se hizo. Toda la fábrica estaba en ebullición y todos estábamos al pendiente de las demandas, ahora la propaganda pasaba de mano en mano sin problema, mucha gente quería leerla y repartirla. El estallamiento espontaneo nos agarró por sorpresa, cuando nos dimos cuenta varios compañeros de la red de propaganda habían quedado al descubierto, rápidamente hicimos algunos ajustes acordando que nadie más se descubriera.

Capítulo 8.Así con ese acuerdo, un día quisieron sacar a uno más, un compañero que aparece con el nombre de José, entonces rodeamos a los policías y al representante de la Empresa y no dejamos que se lo llevaran. Convocamos a todos los trabajadores a parar la producción para frenar los despidos, la mayoría apoyaba y paraba, íbamos de un departamento a otro, los supervisores amenazaban y volvían prender la maquinaria, juntaban a los eventuales y a los que no apoyaban y volvían a trabajar y el grupo de paristas regresábamos y volvíamos a parar, fue un momento de mucha tensión. 4 horas duró el jaloneo hasta que por fin todo quedó en silencio. Este paro cambió la historia, ya no éramos los acorralados y amenazados, ahora éramos unos 400 trabajadores que habíamos tomado en serio esta lucha.

Capítulos 9, 10,11 Y 12. Nos muestran que una vez que los trabajadores logran unirse y expulsar al charrismo que los dominaba, la lucha debe continuar, es permanente pues los patrones trataran de corromper o despedir a la nueva representación y con apoyo del gobierno y otros líderes charros harán lo que sea para recuperar el control. UNION, LUCHA, LIBERTAD, DEMOCRACIA, esas palabras tan bellas que para los trabajadores están negadas por este sistema, no solo las conquistamos, además las ejercimos y saboreamos. EL PODER OBRERO, nos dio libertad, democracia, dignidad, pero no solo eso, nos descubrimos como seres humanos y no como máquinas al servicio del capital, como sujetos pensantes y actuantes, transformadores de nuestra realidad. La lucha nos cambió a todas y todos.

La propaganda UNE, ORGANIZA, CONCIENTIZA, DIRIGE, ETC. Si la lucha que aquí se narra pudo organizarse, triunfar y mantenerse por varios años fue gracias a que la propaganda logró expresar la realidad, los anhelos de libertad y emancipación de los trabajadores creando hondas raíces en su conciencia.

“Mi conturbado espíritu se regocija con la visión de un porvenir en que no habrá un sólo hombre (o mujer) que diga tengo hambre, en que no haya quien diga no sé leer, en que en la tierra no se oiga más el chirrido de cadenas y cerrojos.” *

* Ricardo Flores Magón a 100 años de su muerte

www.elzenzontle.org

[email protected]

[email protected]