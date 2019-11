Que Carmona regrese a su plaza de maestro a dar clases: gobernador

El gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, instó al exencargado de la descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal, Darío Carmona García, a retomar su plaza como maestro y volver a las aulas para desempeñarse como docente.

“El que cobre se regrese a dar clases ¿no? Yo sé que el señor Carmona sí es parte de la nómina del gobierno del estado, se quiso revisar la razón la que tuviera una plaza tan alta, no se encontró el expediente, hasta ahí estoy enterado. Si cobra alguien en el SNTE, que se regrese a dar clases. No aceptamos el tema de delegados, eso no existe. Todo el que cobre en la SEP como maestro que regrese a dar clases”, expresó ayer en una rueda de medios el mandatario.

–¿Cuántos aviadores hay (en la SEP)? –le inquirieron al mandatario estatal.

–Todo esto es un proceso, es un monstruo: Son 85 mil integrantes, más inclusive. ¿Saben cuántos alumnos hay en Puebla? 2 millones 400 mil, maestros hay 110 mil, hay 15 mil escuelas. ¡Ya se imaginarán qué implica eso!

El pasado 7 de noviembre, tras la advertencia del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta de que no dialogaría con el titular de la Secretaría de Educación Pública, Esteban Moctezuma, hasta que se defenestrara al morenovallista Darío Carmona García, la dependencia designó a Fernando Escondrillas García como “único interlocutor del funcionario federal”.

El titular de la SEP estatal, Melitón Lozano Pérez, y su par del gobierno que preside el izquierdista, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron un cónclave ayer en las instalaciones de la institución federal ubicadas en la capital del país.

Tras el encuentro, la institución local emitió el comunicado que se transcribe íntegro a continuación:

“En una reunión sostenida este jueves entre los secretarios de Educación Pública federal y estatal, Esteban Moctezuma Barragán y Melitón Lozano Pérez, respectivamente, se acordó que el único interlocutor del funcionario federal será Fernando Escondrillas García de León.

“Lo anterior, en el marco de los trabajos para la descentralización de la dependencia federal a Puebla.

“La definición del nuevo interlocutor se tomó luego de que se corroborara que, tras la firma del acuerdo para la descentralización de la SEP, firmado en 2018, donde se creó el Consejo Consultivo Poblano de Descentralización, este nunca sesionó, por lo que pierde su vigencia, integración y pertinencia.

“Por esa razón, se propone generar un nuevo acuerdo entre el secretario de Educación Pública Federal, Esteban Moctezuma Barragán, y el gobernador Miguel Barbosa Huerta bajo nuevos acuerdos de entendimiento que privilegien un diálogo permanente, con transparencia y acorde a los nuevos tiempos que vive el país y el estado”.

La víspera, el titular del Poder Ejecutivo poblano, Luis Miguel Barbosa Huerta, condicionó cualquier diálogo con el titular de la Secretaría de Educación Pública federal, Esteban Moctezuma Barragán, a que este destituya al morenovallista Darío Carmona García como responsable de la descentralización de la dependencia en la entidad.