¿Qué carambas significa?

Cuando nos trasladamos, por carretera, a otras poblaciones más o menos cercanas, partiendo de nuestro lugar de residencia en cualquiera población del centro de nuestro país, es frecuente ver letreros con los nombres combinados de los pueblos: en español, corresponde al nombre de algún santo y el otro nombre procede principalmente de la lengua náhuatl. La costumbre nos hace pasar por alto el intento de averiguar el significado de esos topónimos híbridos (nombre de lugares), muchos de los cuales nos son muy familiares y los empleamos sin reparar en lo que quieren decir, por lo que creo que sería interesante conocer al menos el significado de los que están más a la mano. Quiero aclarar que no solo las poblaciones mantienen sus nombres indígenas, sino que estas lenguas originales se siguen usando para designar diversos elementos geográficos como ríos, montañas, parajes singulares, barrancas, etc.

Para comenzar les diré que a partir del centro de México y abarcando un amplio territorio de nuestro país predominan los topónimos de la lengua náhuatl, tanto por la presencia de hablantes de ese idioma como por el papel de dominación que ejercieron grupos nahuas cuya culminación estuvo al cargo de los mexicas. Así, algunos de los topónimos otomíes, popolocas, totonacos o mixtecos fueron modificados de grado o por fuerza y sustituidos con nombres nahuas que, nuevos o con el mismo significado que en la lengua original, han llegado hasta nuestros días y forman parte de nuestro propio paisaje cultural. Existen muchas obras que tratan de los nombres de las poblaciones y en Puebla tenemos el libro del profesor Felipe Franco, “Indonimia Geográfica del Estado de Puebla”, quien lo escribió en 1946, compiló y dispuso en orden alfabético un número muy grande de nombres de poblaciones del estado con sus correspondientes significados.

En las cercanías de la ciudad de Puebla encontramos a “las Cholulas”; es decir, las cabeceras de los municipios de San Pedro, San Andrés y Santa Isabel. El nombre de Cholula proviene del verbo nahua chololoa que tiene dos acepciones Huir, saltar o chorrear el agua (Molina). En el códice Boturini o Tira de la peregrinación, documento del siglo xvi que trata del recorrido de varios grupos, incluyendo los mexicas, desde Aztlan hasta su destino final con la fundación de Mexihco-Tenochtitlan, Cholula está representada con un jeroglífico que muestra un brazo del que mana agua, lo cual refuerza el segundo significado de “agua que cae”. En “La historia tolteca-chichimeca”, manuscrito del pueblo de Cuauhtinchan, en el estado de Puebla, también del siglo xvi, aparte de numerosos nombres que se le dan a la ciudad o algunas partes de ella, Cholula está representada por un monte con la glosa anexa, en caracteres latinos, pero en lengua náhuatl Tlachihualtepetl (cerro hecho a mano) al pie del cual salen dos corrientes de agua y en su cima se encuentra un gran sapo, animal relacionado con los númenes del agua. El significado de huir que tiene el verbo choloa ha sido relacionado con el mito de Quetzalcóatl que en su salida de Tula pasó por Cholula huyendo hacia la costa. Cualquiera que sea el significado real de la ciudad sagrada no deja de ser interesante el nombre de la ciudad habitada más antigua de América, así como los nombres mixtos —indígena y cristiano— de sus barrios.

Próximos a Cholula se encuentran los pueblos de San Luis Tehuiloyocan, cuyo nombre está formado por las palabras tehuilotl= cristal de roca, yotl=propiedad del sustantivo y can=lugar, de manera que este nombre significa “lugar con vidrio” por la arena rica en sílice que ahí abunda. San Francisco Acatepec cuyo nombre proviene de las palabras acatl=carrizo, tepetl=cerro y c=en, lo que se traduce como “cerro del carrizo”. Santa María Tonanzintla, nombre compuesto por las palabras to=nuestro, nantli=madre, tzin=reverencial o diminutivo, por lo tanto, es “lugar donde se venera a Tonantzin” (virgen María). Santiago Xalitzintla, el pueblo del estado de Puebla más cercano a “Paso de Cortés”, quiere decir “En la abundancia de arenita”, lo cual se explica por la “ceniza” volcánica que se ha depositado en esta población a lo largo de sucesivas erupciones del Popocatépetl, “Montaña humeante” y cerca también de la Iztaccíhuatl, “Mujer blanca” y no dormida, como nos lo enseñaron en la escuela primaria.

El nombre indígena de San Bernardino Tlaxcalancingo, proviene de Tlaxcalli=tortilla, an=junto, tzin=diminutivo y co=en, lo cual significa “en el pequeño Tlaxcala” o “lugar de la tortillita”. Probablemente el primer significado sea el correcto ya que el pueblo se refundó con gente de Tlaxcala, porque los españoles situaron a indígenas amigos en los lugares en los que podían existir brotes de descontento. Es el mismo caso del barrio de San Pedro Mexicaltzingo en San Andrés Cholula, el cual quiere decir “En el pequeño México”, ya que fue habitado por personas procedentes de la ciudad colonial de México (antigua Mexihco-Tenochtitlan), afectos a los españoles, para garantizar el control de los cholultecas. Recordemos también que en algunas ciudades del norte de nuestro país existen barrios poblados por tlaxcaltecas como el barrio de “Tlaxcalilla” en Zacatecas; en Coahuila fundan el barrio de “San Esteban de la nueva Tlaxcala Tizatlán”, en Tamaulipas fundaron las poblaciones de San Francisco de Nueva Tlaxcala, San Juan de Tlaxcala, Nuestra Victoria de Casa Fuerte, San Miguel de la Nueva Tlaxcala, San Antonio de la Nueva Tlaxcala, entre otras, y en Aguascalientes el famoso barrio de San Marcos, de origen tlaxcalteca.

A pocos kilómetros al sureste de la ciudad de Puebla se encuentra la ciudad de Atlixco, cuyo nombre está compuesto por las palabras nahuas Atl=agua, ixtli=cara o superficie y co=en, de manera que significa “agua en la superficie”, lo cual se puede constatar por la abundancia superficial de agua que hay en Atlixco y el valle circundante. Un nombre indígena original que aún se conserva, aunque levemente deformado, es Izúcar o Itzocan, cuyo significado procede de la voz nahua Itzoca=“tener sucia la cara”. El jeroglífico consiste en la representación de un cuchillo de obsidiana con cuatro dientes blancos con encías sobre tres huellas humanas y se podía interpretar como “lugar en que se pintaban la cara”, probablemente se trata de un ideograma y no de un sencillo pictograma; es decir, aquí se trata de una imagen representativa del sonido, como por ejemplo Huejotzingo o Huexotzinco que está representado con un sauce o “huejote” y unas nalgas que en náhuatl se expresa con la palabra tzintli, que también significa pequeño y así diría “en el huejotito o saucito” o “en el pequeño Huexotla”, población de la cuenca de México de la cual parecen proceder los huexotzincas.

Tehuacán, es una ciudad en el sur del estado de Puebla, cuyo nombre significa “lugar que tiene piedras”, de las voces nahuas tetl=piedra, hua=posesión y can=lugar lo cual se puede constatar al visitar los alrededores pedregosos de la ciudad. Pero no faltan los chovinistas a quienes les parece que el significado de su terruño es demasiado ordinario y han planteado que el nombre original era Teohuacan con lo cual se elevó la ciudad a la divinidad, “lugar de Dios”, algo parecido a Teotihuacan, nombre que recibió la ciudad arqueológica, muchos siglos después, por parte de los grupos de habla náhuatl que pasaron a su vera y pudieron admirar los grandes edificios que, aunque cubiertos por tierra y vegetación, llamaron poderosamente su atención y la denominaron “lugar donde se hacen los dioses”, ya que tiene lugar ahí el mito de la creación del “quinto sol” o “sol de movimiento” (nahui ollin) cuando los dioses reunidos en la gran urbe concibieron al sol y a la luna de la nueva era, en la que aún vivimos.

Son miles los nombres indígenas que designan poblaciones, parajes y accidentes geográficos diversos. Aquí solo me he referido a algunos provenientes de la lengua náhuatl y por los alrededores de Puebla, pero en la zona maya que abarca los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco existen nombres de las lenguas mayenses habladas ahí, con predominio del maya yucateco; Oaxaca es otro caso en el que los nombres nahuas sustituyeron, en alguna medida, al mixteco, zapoteco, mixe, zoque, etc. Michoacán, Guanajuato y Querétaro conservan muchos nombres purépechas y las vastas regiones del norte del país, así como la península de Baja California posee sus propios nombres de acuerdo a las lenguas de los grupos que habitaron o habitan ahí.

Quiero llamar su atención acerca de que los topónimos indígenas describen las condiciones, aspectos y elementos de los lugares, mientras que los nombres españoles están relacionados con la religión y con los santos en particular donde, en algunas ocasiones, el nombre del santo reemplazó a una deidad prehispánica que se veneraba ahí como el caso de Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, en donde se adoraba a la diosa Toci en su carácter de abuela, al igual que Santa Ana es la abuela de Jesús; San Juan Tianguismanalco, por el rumbo de Atlixco, en donde hubo un templo dedicado a Tezcatlipoca en su carácter de Telpochtli, dios mancebo, su nombre fue sustituido por San Juan Bautista, primo de Jesús. Algunos otros topónimos han sido formados por alteraciones significativas de las palabras originales en lenguas indígenas; tenemos el caso de “Churubusco” que originalmente era Huitzilopochco, lugar del dios tutelar de los mexicas o Cuernavaca, cuyo nombre indígena era Cuauhnáhuac, “alrededor del bosque o de los árboles”, Tacuba, por Tlacopan, “sobre las jaras” y Orizaba por Ahuilizapan, “río alegre”, de las palabras nahuas Ahuiliztli=alegre y apan=río.

Los conquistadores españoles establecieron las denominaciones de los elementos territoriales de estas tierras de acuerdo a como se iban presentando en los trayectos de sus exploraciones o conocían de ellas por referencias diversas. La asignación de los nombres de las tierras recién descubiertas tiene un evidente sentido cultural y está de acuerdo al modo particular de encarar, de comprender, de calificar y de conceptuar aquello que se presentó por primera vez ante sus ojos. La procedencia regional y los diversos niveles socio culturales de los conquistadores influyeron en la designación de los nombres de los nuevos lugares que ajustaron lo más posible a las hablas de su época. Más adelante seguiré escribiendo, en otras colaboraciones, sobre los nombres de los lugares que se encuentran cerca de nosotros o a nuestro paso por otras regiones de la geografía nacional, así que no les extrañe que “vuelva la burra al trigo” para saber ¡qué carambas quieren decir!

