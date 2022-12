Qatar, Marruecos y España

El mundial de Qatar sigue dando mucho de qué hablar y no me refiero propiamente al futbol. Reconozco que poco me interesa ese deporte y, salvo excepciones como son los mundiales, no lo sigo ni me dejo llevar por la hiperinflada liga mexicana -que nos regaló una de las selecciones mexicanas más anodinas- o las europeas, máxima representación del dispendio en un mundo cada vez más contrastante entre los que tienen más y los que nada tienen. He visto de todo en la red con respecto a este mundial, desde la venta de la justa por las televisoras mexicanas como siempre, ignorando los contextos y los entornos, pasando por las diferentes campañas publicitarias que encajan lo que sea, sin importar si nada tiene que ver con un deporte o la salud, hasta los numerosos mensajes que buscan llevar nuestra mirada a la huella de sangre, abuso y violación sistemática a los derechos humanos que se vivieron durante la construcción de estadios y hoteles de la sede mundialista, así como los que viven los habitantes de ese país musulmán, especialmente las mujeres. Por ejemplo, según un reporte publicado en la página de la organización Human Rights Watch, la “’Copa del Mundo atrae una inmensa atención de los medios de comunicación internacionales y de los aficionados, pero hay un lado oscuro del torneo que está eclipsando el fútbol’, dijo Minky Worden, directora de iniciativas globales de Human Rights Watch. ‘El legado de la Copa Mundial de 2022 dependerá de si Qatar remedia con la FIFA las muertes y otros abusos que sufrieron los trabajadores migrantes que construyeron el torneo, aplica las recientes reformas laborales y protege los derechos humanos para todos en Qatar, no solo para los aficionados y futbolistas visitantes’. (…) La FIFA concedió a Qatar la organización del Mundial en 2010, sin la debida diligencia en materia de derechos humanos y sin establecer condiciones sobre la protección de los trabajadores migrantes que serían necesarios para construir la enorme infraestructura. La FIFA tampoco examinó las preocupaciones sobre los derechos humanos de los periodistas, ni la discriminación sistémica a la que se enfrentan las mujeres, el colectivo LGBT y otras personas en Qatar. En 2017, la FIFA adoptó una Política de Derechos Humanos, comprometiéndose a tomar ‘medidas para promover la protección de los derechos humanos’, diciendo que ‘la FIFA tomará las medidas adecuadas para su protección, incluso utilizando su influencia con las autoridades pertinentes’”. Por supuesto, no sería la primera ocasión que la FIFA deja pasar por alto semejantes atrocidades. Recordemos el mundial de Argentina 78 que se desarrolló durante uno de los periodos más oscuros del Cono Sur mientras gobernaba ese país una junta militar, responsable de la tortura, asesinato y desaparición de miles de personas. O qué tal los miles de personas que fueron desplazadas para realizar obras de mejora, mantenimiento y actualización de estadios e instalaciones en Brasil para la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016. Lo que importa, a final de cuentas, es que todos los negocios alrededor de la justa futbolera ganen.

En ese orden de ideas, llamó mucho mi atención el partido que se llevó a cabo hace unos días entre las selecciones de Marruecos y España y que resultó en la eliminación de este último, lo que generó escándalo entre la comunidad futbolera. Me hizo recordar que hace tiempo cuando estudiaba en España, en un mismo año (2004) triunfó en la Eurocopa la selección de Grecia y en el certamen de la Champions League el Porto de Portugal. Bueno, los que decían saber de futbol se lamentaban que esas escuadras, con un futbol tan inferior y “feo” hubieran ganado. ¡Vaya ridiculez! ¿Qué pasaría si un país que no tiene el “jogo bonito”, como las denominadas “potencias” -entre las que se coloca a México por los que “saben” de futbol de este lado- gana la copa este año? Y me refiero a una selección como la de Marruecos o Croacia. Todos los comentarios después del partido iban en el sentido de que España había perdido el partido, no que Marruecos lo hubiera ganado; es decir, a justificar las causas de que una “potencia” futbolística perdiera frente a un combinado “inferior”. Me recuerda a eso de “¿pueden pensar los no europeos?” que se podría cambiar por “¿pueden jugar al futbol los no europeos?” Con excepción de Brasil o Argentina, siempre se pensará en términos verticales. Por supuesto, pretextos sobran, como que la selección es muy joven o que el entrenador es malo; pero no que Marruecos hizo un buen partido o que tiene un portero genial; no, quien falló fue España. La negación del otro por considerarlo inferior en todo, hasta en el futbol.

Sin embargo, en una lectura mucho más profunda, me parece curioso el encuentro más bien por la historia reciente de ambos países, relacionada con los territorios del Sahara Occidental, otrora colonia española, “posesión” a la que renunció en noviembre de 1975 y la que cedió de manera unilateral a Marruecos y a Mauritania. Más adelante, Mauritania decidió salirse del acuerdo y Marruecos se proclamó administrador de todo el territorio. De acuerdo con un reporte de Amnistía Internacional publicado en su portal, “Marruecos no controla todo el territorio. Su franja oriental está en manos del Frente Popular para la Liberación de Saguía el-Hamra y de Río de Oro (Frente Polisario), movimiento independentista saharaui que, desde su creación en 1973, lucha por la independencia y, en todo caso, por el proceso de autodeterminación del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha establecido la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), que es reconocida por unos ochenta países y que reclama también la soberanía sobre el Sáhara Occidental”. Como suele ocurrir en este tipo de conflictos, quienes sufren más son los civiles que se han visto desplazados y han tenido que refugiarse en Argelia o de plano migrar a España, país con el que, hasta antes de la cesión a Marruecos, tenían una relación política, es decir, contaban con identidades “españolas”, pero ahora ya no, ahora son como cualquier migrante ilegal que llega a sus costas. “En todo caso -continúa el portal de Amnistía-, en estos momentos, la comunidad internacional, liderada por las Naciones Unidas, continúa sin reconocer la anexión de facto marroquí. Una excepción notable y reciente son los Estados Unidos, cuyo anterior presidente Donald Trump varió la posición de su país en diciembre de 2020, siendo el único miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que apoya la opción de Marruecos. (…) Y otra más reciente y también inesperada ha sido la del gobierno de España, que considera que la posición ‘más seria, creíble y realista’ para que se solucione el conflicto del Sáhara Occidental es la autonomía allí que defiende el gobierno marroquí, sin permitir se haga ningún referéndum de libre determinación. Ese planteamiento implica el reconocimiento de la soberanía del Reino de Marruecos sobre el territorio en disputa”. Lo más reciente del asunto fue que el reino de Marruecos permitió la entrada a Ceuta -territorio español en África- a más de 8 mil migrantes saharauis, entre los que se encontraban 1500 menores de edad en mayo de 2021 en una “represalia” a España por albergar secretamente al líder Polisario Brahim Ghali en un hospital para tratarlo por Covid. En 2020, Ghali rompió el alto al fuego con Marruecos y continuó la guerra que se había detenido en los noventa del siglo pasado.

Hoy España y Marruecos están viviendo una “dulce relación”, pues “este año -según un reportaje publicado por CNN en español-, el Gobierno español encabezado por Pedro Sánchez manifestó que la propuesta de 2007 de Marruecos es ‘la base más sólida, realista y creíble’ para poner fin al conflicto en el Sahara Occidental. Esto causó un ‘malestar tremendo’, en palabras de Vidal ya que contradice la posición internacional que tanto los gobiernos de izquierda como de derecha habían respetado, pero acercó a los dos países”. El plan de 2007 implica que el territorio sería autónomo, pero dependería de Marruecos. Pese a la “buena relación”, la situación en la vida real, especialmente en el país ibero, es de tensión constante. Según cifras publicadas en el mismo reportaje, en “España —que tiene 47,4 millones de habitantes— viven cerca de 873.000 marroquíes, según datos oficiales citados por la Encuesta de Población Activa. El mayor porcentaje, en torno al 15%, está en Barcelona (capital de la comunidad autónoma de Cataluña, que es donde hay más marroquíes). Allí la cifra asciende a unos 137.000. Le siguen Murcia, con unos 90.000 habitantes de origen marroquí, y Madrid con poco más de 80.000. (…) La cifra es significativamente superior a la de personas provenientes de otros países cercanos a Marruecos. De Argelia, por ejemplo, hay poco menos de 65.000 habitantes, mientras que los mauritanos ascienden a unos 8.300. (…) Marruecos es, además, el país del que proviene más inmigrantes. Le siguen Rumania, de donde hay unas 645.000 personas, según el Instituto Nacional de Estadísticas”. Aunque no les parezca, la discriminación por raza y procedencia es palpable en España. Es decir, se discrimina a todo aquel que no parezca español -a menos que parezca alemán o sueco- y, por supuesto, a los provenientes del Magreb (región que integra Marruecos, Mauritania, Libia y Argelia). De acuerdo con un estudio conducido en la población joven de España y publicado en el reportaje de la CNN, el “47,3% de los jóvenes consultados en ese estudio dijo que los marroquíes eran quienes tenían mayores dificultades para la integración, contra, por ejemplo, el 18,4% que identifica a los latinoamericanos como aquellos con más desafíos. Además de la percepción sobre estas dificultades, los marroquíes y los musulmanes son los más rechazados para ‘ocupar posiciones socialmente relevantes’ como jefes, profesores o policías, y también como amigos o vecinos, según el estudio”. Claro está que la xenofobia, específicamente hacia los migrantes provenientes del Magreb, se encuentra abiertamente en el discurso del pensamiento ultraconservador español encabezados por el partido VOX que en los últimos años ha tenido un avance considerable y francamente peligroso. Por tanto, vale la pena preguntarse si el triunfo marroquí no tendrá otras consecuencias. ¿Qatar es sólo futbol? Bueno, me queda claro que no.

- Anuncio -