PVEM se pronuncia a favor de legalizar el aborto en Puebla

En el arranque de la LXI Legislatura del Congreso de Puebla, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) destacó del resto de las fuerzas parlamentarias al comprometerse a impulsar una “agenda progresista” en los próximos tres años que defenderá el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.

Se trata de una de las principales consignas del movimiento feminista que en Puebla impulsa la legalización del aborto dentro de las 12 semanas de gestación.

El PVEM asumió el compromiso a través de su único representante en el Poder Legislativo local, Jaime Natale Uranga, a ocho días de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales todos los códigos penales de las entidades federativas que penalizan el aborto en un periodo cercano a la implantación, incluido el de Puebla.

Natale fue el único diputado que habló abiertamente del tema de los siete que subieron a tribuna para dar voz a los partidos políticos de los que emanan.

En tanto, Néstor Camarillo Medina del PRI aludió la despenalización al señalar que la LX Legislatura “no debe dejar de pasar la oportunidad de arreglar las contradicciones no discutidas las injusticias no eliminadas y las reformas que no se han emprendido por miedo a lo nuevo”.

