Pumas califica al play-in por triunfo en Puebla

Los Pumas de Efraín Juárez vencieron de visita 3-2 a Cruz Azul y lograron colarse al Play-In del Apertura 2025, al imponerse a la Máquina Celeste en el Estadio Cuauhtémoc.

Este resultado dejó a los Celestes ubicados en el tercer lugar de la Tabla General, con un Nicolás Larcamón que inicia su habitual momento de cara a la liguilla.

El primer gol lo hizo Pumas, con un gran tiro de Jorge Ruvalcaba al minuto 4. El empate llegó diez minutos después con un cabezazo imposible de detener de Gabriel Fernández.

Cruz Azul le dio la vuelta rápidamente. Al 19’, Jéremy Márquez se lució con una pantalla para que el ‘Toro’ firmara su doblete.

En el segundo tiempo, los auriazules iniciaron de mejor forma. Jesús Orozco destacó en la defensa celeste, cortando las oportunidades del rival.

Al minuto 65’, Lorenzo Faravelli recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Santiago López.

Más tarde, al 79’, una falta de Omar Campos sobre Adalberto Carrasquilla fue marcada como penal, y al 80’, Pumas empató con gol de Álvaro Ángulo.

Sobre el final, Alan Medina le dio el triunfo a los de la UNAM con un tanto al minuto 85, lo que significó también la clasificación del equipo universitario al Play-In.