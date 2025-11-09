Domingo, noviembre 9, 2025
NoticiasDeportes

Pumas califica al play-in por triunfo en Puebla

Pumas califica al play-in por triunfo en Puebla
Leopoldo Aguilar

Los Pumas de Efraín Juárez vencieron de visita 3-2 a Cruz Azul y lograron colarse al Play-In del Apertura 2025, al imponerse a la Máquina Celeste en el Estadio Cuauhtémoc.

Este resultado dejó a los Celestes ubicados en el tercer lugar de la Tabla General, con un Nicolás Larcamón que inicia su habitual momento de cara a la liguilla.

El primer gol lo hizo Pumas, con un gran tiro de Jorge Ruvalcaba al minuto 4. El empate llegó diez minutos después con un cabezazo imposible de detener de Gabriel Fernández.

Cruz Azul le dio la vuelta rápidamente. Al 19’, Jéremy Márquez se lució con una pantalla para que el ‘Toro’ firmara su doblete.

En el segundo tiempo, los auriazules iniciaron de mejor forma. Jesús Orozco destacó en la defensa celeste, cortando las oportunidades del rival.

Al minuto 65’, Lorenzo Faravelli recibió una tarjeta roja directa por una falta sobre Santiago López.

Más tarde, al 79’, una falta de Omar Campos sobre Adalberto Carrasquilla fue marcada como penal, y al 80’, Pumas empató con gol de Álvaro Ángulo.

Sobre el final, Alan Medina le dio el triunfo a los de la UNAM con un tanto al minuto 85, lo que significó también la clasificación del equipo universitario al Play-In.

Temas

Más noticias

Nacional

Vinculan a proceso a Uriel Rivera por agresión a la presidenta Claudia Sheinbaum

La Jornada -
Ciudad de México. Un juez de control determinó vincular a proceso a Uriel Rivera por el delito de abuso sexual en contra de la...
Nacional

Opositores creyeron que me iban a derrotar por ser mujer: Sheinbaum

La Jornada -
Tepic, Nay. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló durante su visita a Nayarit que sus opositores creyeron que la iban a derrotar solo por...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla, goleado en homenaje a Manuel Lapuente

Leopoldo Aguilar -
Puebla da una actuación vergonzosa, demostrando lo pequeño que es este equipo en pleno homenaje a Manuel Lapuente, que quedó empañado por el paupérrimo...

El Cuauhtémoc, en pésimo estado  

Horacio Reiba -
Hubo un tiempo en que Puebla tuvo el campo de juego más terso y cuidado de México. Era el tiempo en que el equipo...

Puebla saca un punto ante Pumas en el debut de Hernán Cristante

Leopoldo Aguilar -
Puebla cosechó un punto en el debut de Hernán Cristante como técnico del la franja al igualar sin goles ante un gris equipo de...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025