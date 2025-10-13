Domingo, octubre 12, 2025
Pumas CU se impone en el Clásico jugado en Puebla

El clásico se jugó en el Estadio de Lobos BUAP

Los Pumas CU superaron en el marcador a las Águilas Blancas del IPN, al imponerse en el Estadio de la BUAP por pizarra de 13 puntos a siete
Leopoldo Aguilar

Los Pumas CU que dirige el coach Julio Nava superaron en yardas totales y en el marcador a las Águilas Blancas del IPN, al imponerse en el Estadio Olímpico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) por pizarra de 13 puntos a siete.

Los felinos del Pedregal tuvieron que reponerse de un intercambio de balón, cuando el mariscal de campo, Leonardo Garza fue interceptado en su primer drive por Luis Felipe Galván para sacar provecho y anotar el único touchdown de los volátiles en el juego, con wildcat de una yarda de Paulo Palacios para el 7-0 con el extra de Edwin Gutiérrez.

De ahí en adelante los Pumas dominaron el juego, que se reflejó en el marcador, al colocarse 7-6 al inicio del segundo cuarto, cuando Arturo Gómez conectó dos goles de campo de tres intentos que tuvo, de 44 para el 7-3 y 23 yardas 7-6, fallando otro de esta última distancia.

Sin embargo, Leonardo Garza lavó su error, al conectar pase de anotación con Patricio Alberto Olvera, en pase de seis yardas para subirse en el marcador 13-7 con el extra de Gómez y así irse al descanso de medio tiempo.

En la parte complementaria, las defensivas de ambos equipos impusieron condiciones y no fue, sino a consecuencia de un fumble de Hussein Santillán cuando los Pumas amenazaban la zona roja de los volátiles, para que éstos desarrollaran una última ofensiva desde su yarda 30, llegando a la seis universitaria, pero en cuarta y última oportunidad y dentro de los dos minutos finales de juego, el mariscal de campo Emilio Sánchez envío un pase a las diagonales totalmente descontrolado que salió por atrás de éste y con ello acabó con las esperanzas de empatar el juego y mandarlo siquiera a series extras.

De esta manera, ambas escuadras ponen su marca en 2-4 y en la semana 7, los Pumas CU pasarán Bye, mientras que los pupilos del coach Raúl Mateos viajarán a Zapopan para enfrentar a los Borregos Guadalajara (1-4).

