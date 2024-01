Puedo hacer una campaña sin que me financie Grupo Proyecta, bares o antros: “Yayo” Casas

Eduardo García “Yayo” Casas, aspirante de Morena a la presidencia de San Andrés Cholula, sostuvo que él no está aceptando apoyo de bares, antros, ni del Grupo Proyecta, a fin de no tener compromisos con nadie y, de llegar a la alcaldía, poder frenar los proyectos que vayan en contra de la ley o de intereses de la ciudadanía.

“No porque sea empresario voy a solapar a mis amigos empresarios… estamos siendo muy cuidadosos en no aceptar apoyos de ningún empresario para no comprometernos, no estamos aceptando recursos de los dueños de bares porque ¿con qué autoridad le clausuras a alguien un bar cuando te financió la campaña… tampoco estamos aceptando ningún peso del GRUPO PROYECTA, si Grupo Proyecta infringe la ley, se le clausurará, yo no tengo ningún compromiso con ellos no he recibido ni un peso ni lo recibiré. No pienso aceptar dinero de grupos de interés que puedan afectar la gobernabilidad”, declaró en conferencia de prensa ofrecida está mañana.