Pueblos Unidos de Cholula protestan en las oficinas principales de Danone en París

Representantes de los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes llegaron a París y se manifestaron en la sede del consorcio comercializador de alimentos industrializados Danone, en exigencia de que ordene el retiro de la planta de Bonafont en el municipio poblano de Juan C. Bonilla.

El arribo a la capital francesa fue dado a conocer el pasado 18 de noviembre en la página de facebook de La Flor Periódico, el órgano oficial de la organización, en el que se publicaron fotos de los emisarios en las instalaciones de Danone y frente a sitios emblemáticos de esa ciudad como la Torre Eiffel.

En ese marco, denunciaron que “los empleados de Danone en México, como Fabrice Salamanca, se han obstinado en difundir información falsa y hacer señalamientos infundados contra los pueblos, nos han criminalizado por defender el agua y la vida. Nosotros insistimos en que el agua no se vende, el agua es nuestro futuro, nuestro legado, por eso la defendemos”.

Agregaron: “La empresa embotelladora Bonafont del grupo Danone, ubicada en el municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, México saqueó el agua de los pueblos nahuas de la región cholulteca durante 29 años. Los pueblos afectados son: Nextetelco, Ometoxtla, Cuanalá, Zacatepec, Colonia José Ángeles, Cuachayotla, Almoloya, Tlautla, Cuapan, Xoxtla, Tlaltenango, Atzala, Coronango, Zoquiapan, Ocotlán, Cholula, Tlaxcalancingo, Tepalcatepec, Texintla, Cuautlancingo, Calpan y Cocoyotla”.

En esa lógica, advirtieron: “Nosotros, los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y de los Volcanes no permitiremos que la empresa criminal Bonafont-Danone reabra sus puertas, despojando a otros pueblos y almacenando el agua robada en nuestra región. No seremos sus cómplices. Hoy venimos a las oficinas de Danone, viajamos miles de kilómetros para decirles en su cara a los dueños y empleados de esta empresa criminal que no los queremos en nuestro territorio ni en ningún otro, que como pueblos originarios seguiremos luchando hasta que se vayan definitivamente de nuestras tierras”.

Relataron: “Los Pueblos Cholultecas nos organizamos para defender el agua y el 22 de marzo de 2021, por acuerdo de asamblea, decidimos cerrar la planta que diariamente extraía 1 millón 800 mil litros de agua. Debido a esta sobreexplotación los suelos superficiales perdieron humedad y todas las familias que se dedicaban a cultivar frutas perdieron por completo su trabajo. Muchos tuvieron que emigrar a Estados Unidos y decenas de familias se desintegraron por ello. Cuando los pueblos decidimos cerrar definitivamente la embotelladora vimos resultados tan solo dos días después, el agua comenzó a regresar a nuestros pozos, ríos y manantiales. Eso nos motivó a seguir y no permitir que regresara.

“El 29 de mayo del 2021 la tierra nos dio la razón, en uno de los pueblos de la región cholulteca cercano a la empresa, apareció un enorme socavón, los estudios de universidades e instituciones apuntaban que la principal causa fue la sobreexplotación del agua por empresas como Bonafont-Danone. El riesgo de que se abran otros socavones sigue siendo latente pues el daño que durante 29 años esta empresa causó en nuestro territorio es muy grande. El 8 de agosto del mismo año, por acuerdo de asamblea, decidimos cerrar definitivamente el pozo industrial que utilizaba la empresa para traficar con el agua. Sobre las ruinas de la empresa las comunidades construimos la Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, donde se dio vida a la escuela comunitaria, biblioteca, clínica, espacios de comunicación, trabajo agrícola, organización de mujeres, cooperativas, talleres, cursos, encuentros, ciencia y arte para el cuidado de la naturaleza y la comunidad. Una ventana de vida y autonomía para el mundo entero.

“Sin embargo, el 15 de febrero del 2022, el mal gobierno municipal de Juan C. Bonilla, encabezado por José Cinto Bernal, el gobierno Estatal de Puebla de Miguel Barbosa y el gobierno federal de López Obrador enviaron un enorme operativo de más de 400 granaderos, Guardia Nacional, Policía Estatal y Municipal a desalojar la Altepelmecalli con la finalidad de entregar nuevamente el líquido vital a los traficantes de agua Bonafont-Danone.

“El 26 de septiembre de este año, con apoyo del gobierno local encabezado por José cinto Bernal, la empresa reabrió sus puertas, tanto Fabrice Salamanca como José Cinto Bernal mienten diciendo que las instalaciones serán empleadas como almacén de agua embotellada, pero la lógica de despojo, explotación, saqueo, corrupción, contaminación y destrucción continúa. Como muestra de ello recordamos la consulta falsa que realizaron en 1992 para aprobar un pozo agrícola que en realidad era industrial y que fue usado para saquear nuestra agua; la ausencia de Manifiesto de Impacto Ambiental, de permisos de la comunidad y autoridades locales; la evasión de pagos de impuestos; y el delito de extracción de agua aunado a contar con la concesión 04PUE100118/18FMDL08, vencida desde el 2014.

Danone y los malos gobiernos creen que los pueblos no tenemos memoria, pero es justo nuestra memoria la que nos ha permitido organizarnos para defender lo que es nuestro: el agua y el territorio”.