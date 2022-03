Pueblos totonaco, maseual y mestizo rechazan transición energética de corporaciones

Los pueblos totonaco, maseual y mestizo de la sierra norte de Puebla, junto con los integrantes de la Caravana por el agua y la vida del Congreso Nacional Indígena, rechazaron “la transición energética de las corporaciones que buscan construir grandes proyectos eólicos, fotovoltaicos e hidroeléctricos para la industria pues llevaría a que la minería a cielo abierto en el país se intensifique”.

Reunidos en la 32 Asamblea para la construcción de planes de vida en el territorio de los pueblo Maseual Tutunakú y mestizo de la Sierra Norte de Puebla, celebrada en Ahuacatlán, los participantes también se pronunciaron ayer por “romper la dependencia de CFE y de la energía generada con combustibles fósiles que destruyen la vida”.

Un comunicado sobre el acto dado a conocer por el Consejo Tiyat Tlali, consignó que los pueblos celebraron “los avances de nuestras luchas y nuestros planes de vida. En el mes de febrero y marzo, después de siete años, el poder judicial resolvió dos juicios de amparo cancelando cinco concesiones mineras en Ixtacamaxtitlán, Cuetzalan, Tlatlauquitepec y Yaonáhuac. Sabemos que es un logro parcial pues mientras no se cambie la ley minera que antepone los intereses privados al derecho a la libre determinación de los pueblos, al derecho al agua y al territorio, las mineras provocarán más conflictos y daños a nuestra salud y a nuestra Madre tierra”.

“Reconocemos también que hemos logrado detener la privatización del agua al evitar la construcción de hidroeléctricas para beneficio de las mineras Grupo México, grupo Ferrominero y Walmart en el caso del Proyecto Puebla 1 de Comexhidro, los cuales ponían en riesgo nuestras fuentes de agua. Seguimos aumentando el número de núcleos agrarios y municipios que en actas de asamblea y cabildo prohíben proyectos extractivos en sus territorios”, agregaron.

Y añadieron: “reconocemos también la fuerza y valentía de nuestros hermanos de los Pueblos Unidos de la región de las Cholulas que frenaron el robo de 600 mil metros cúbicos de agua diarios durante un año por la empresa francesa Bonafont”.

En ese sentido, hicieron “un llamado para trabajar con más fuerza por la soberanía alimentaria, la guerra de los países que dominan el mundo hará que se encarezcan los alimentos y que se escaseen. La globalización ha hecho que dependamos más cada día del maíz y el frijol de Estados Unidos. ¿Qué pasaría en nuestras comunidades si ya no llegara el maíz de Diconsa? Ya no producimos lo suficiente para alimentarnos. El trabajo más importante debe ser sembrar milpa, dar vida a los terrenos que hemos dejado de cultivar, no vender la tierra. Los poderosos están acaparando las tierras más fértiles en el mundo para sus proyectos de muerte. Es urgente cultivar y sanar a nuestra Madre Tierra y a nuestra Madre Agua con más fuerza y amor que nunca pues están muy lastimadas; aún se pueden recuperar para seguir dándonos el alimento y la vida”.

“También hacemos llamado a construir unidad amplia entre los pueblos, entre los y las trabajadoras del campo y la ciudad. Las luchas se han ido fragmentando y nos han alejado; la pandemia desmovilizó a muchos movimientos, los programas de gobierno han debilitado nuestra organización propia, los partidos continúan con sus prácticas corruptas que confrontan y dividen. Las empresas se han vuelto expertas en dividir a las comunidades para poder imponer sus proyectos de muerte. Las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno federal sumado a sus contradicciones internas, terminarán sometiéndolo por completo a los poderosos. Los pueblos debemos seguir luchamos por la vida y por construir un proyecto político y una fuerza que empujen hacia la justicia, el respeto y el cuidado de nuestra Madre Tierra y la Vida.

“Expresamos nuestra solidaridad profunda a familiares de las miles de personas desaparecidas y asesinadas en nuestro país y demandamos respuesta inmediata del gobierno federal a la exigencia de su derecho de verdad y justicia, en particular en el caso de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y de Sergio Rivera; así como de los defensores asesinados Manuel Gaspar, Antonio Estaban y Samir Flores.

“Va también nuestra solidaridad con todos pueblos que al igual que nosotros luchan día a día con valentía y dignidad por defender la vida, proteger y cuidar a Nuestra Madre Tierra y ejercer el derecho a la libre determinación”, indicaron.