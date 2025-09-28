Domingo, septiembre 28, 2025
Pobladores de Santa Coapan rechazan traslado de piezas prehispánicas a España para exposición

Comunidades originarias de Tehuacán protestan por el envío de piezas arqueológicas sagradas a España sin consulta previa
Pueblos de Tehuacán protestan por el envío de piezas arqueológicas sagradas a España sin consulta previa. Foto: INAH
Martín Hernández Alcántara

Pobladores de Santa María Coapan, expresaron su inconformidad ante el traslado de tres piezas arqueológicas del Museo de Sitio Ndachjian a España, como parte de la exposición “La mitad del mundo, la mujer del México indígena”, programada para octubre próximo. La inconformidad fue manifestada mediante una carta abierta dirigida a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, así como a autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Las piezas en cuestión —La Señora de la Falda de Estrellas, Deidad Femenina con Capa de Águila y Deidad Masculina con Tocado de Jaguar— forman parte del acervo del Museo de Sitio Ndachjian, ubicado en Tehuacán, y son consideradas sagradas por las comunidades de la región. 

En la misiva, firmada por el Comité de Bienes y Vigilancia de Santa María Coapan, integrantes de pueblos originarios, comités de defensa del patrimonio, trabajadores culturales, estudiantes, amas de casa, académicos, organizaciones sociales y ciudadanos de Tehuacán y municipios aledaños, los inconformes subrayan que no fueron consultados sobre el préstamo de estas piezas y que se enteraron del hecho a través de los medios de comunicación, lo que calificaron como una reiteración de prácticas coloniales que ignoran su voz y derechos.

Además, señalaron que el museo se encuentra en condiciones críticas: permanece cerrado al público, sufre de abandono, presenta daños estructurales y carece de servicios básicos. También denunciaron la falta de recursos destinados a la investigación arqueológica en la zona, lo que, a su juicio, debería tener prioridad frente a la exhibición en el extranjero.

Los firmantes recordaron que en años anteriores ya se autorizó el traslado de estas deidades a otra exposición nacional mediante una consulta que calificaron como falsa, situación que generó descontento en la comunidad. Por ello, exigieron que antes de movilizar cualquier pieza se cumpla con el compromiso previamente anunciado por el INAH, el Centro INAH-Puebla y el ayuntamiento de Tehuacán, que consiste en restaurar y reabrir el museo.

