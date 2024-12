Pueblos nahuas piden a Armenta respeto a usos y costumbres, y su negativa al basurero en Cholula

Los pueblos cholultecas rechazaron los planes de reapertura del Relleno Sanitario de Cholula del gobernador Alejandro Armenta, exigieron al mandatario respeto a la libre determinación de los pueblos originarios, al agua y medio ambiente y le pidieron priorizar las preocupaciones de las comunidades por encima de intereses empresariales, vinculados con el empresario Cuauhtémoc Ochoa y la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza.

Pobladores de localidades nahuas que en mayo de 2024 emitieron un decreto basado en usos y costumbres contra el basurero ubicado en la carretera federal Calpan-Cholula, emitieron un pronunciamiento en el que exigen al gobierno de San Pedro Cholula de Tonantzin Fernández ordene el relleno del socavón hecho por Pro-Faj Hidrolimpieza (junto al basurero) y a la empresa Pro-Faj Hidrolimpieza el desmantelamiento y retiro de la maquinaria de transformación de residuos.

En el documento que circuló este jueves, la Unión de Pueblos y Fraccionamientos contra el Basurero y en Defensa del Agua repudiaron el anuncio de la reapertura del “basurero de muerte de Cholula”, ahora con el nombre de “Centro de Transformación de Desechos Orgánicos e Inorgánicos” hecho por Armenta.

Recordaron que el planteamiento del gobernador de “innovación tecnológica en el manejo de los residuos” fue lo mismo que planteó Moreno Valle con Profaj en 2016: un relleno sanitario seco donde se procesarían 200 toneladas de basura y se haría una separación y manejo de la basura orgánica e inorgánica, el resultado fue un fracaso estrepitoso.

“Comenzaron a recibir más de 600 toneladas de basura y terminaron con la vida útil del basurero de manera inmediata y no cumplieron nada de lo prometido. El espacio para tratar la basura orgánica lo llenaron de basura, la laguna de lixiviados y todo lo que pudieron, lo llenaron de basura, con el objetivo principal de ganar más por recibir basura y el tratamiento de la basura que podía tratarse: el CDR (Combustibles Derivados de Residuos), escogiendo sólo la basura que “más dejaba más dinero” y tirando la mayoría a la montaña de muerte e inconsciencia”.

“Hasta ahora no hay tecnología que remedie la corrupción, el egoísmo y la ambición del capitalista, y lo que propone Armenta es lo mismo, recibir cientos de toneladas de basura que no darán tiempo de procesar y se convertirán rápidamente en nuevas montañas de basura. Por eso decimos: NO ¡Los pueblos cholultecas no somos basurero de sus negocios corruptos!” sostienen.