12 municipios corren el riesgo de perder el estatus de pueblos mágicos

Los 12 Pueblos Mágicos de Puebla están en riesgo de perder su nombramiento, pues han recibido observaciones por parte de la Secretaría de Turismo federal (Sectur).

Bajo la nueva política nacional, los municipios que no solventen las observaciones podrán perder la categoría de Pueblo Mágico, lo que implica un riesgo significativo en promoción, desarrollo y captación de recursos turísticos.

En entrevista, en el marco de la inauguración de la Expo ANAM, Carla López-Malo, secretaria de Desarrollo Turístico del estado de Puebla, informó que tras la revisión realizada por la federación está entidad federativa fue la primera en entregar los expedientes de sus municipios. En respuesta, Sectur emitió recomendaciones y ajustes que deberán ser atendidos antes de septiembre de 2026.

Las demarcaciones implicadas son Atlixco, Chignahuapan, Cholula (San Pedro y San Andrés), Cuetzalan, Huauchinango, Huejotzingo, Pahuatlán, Tetela de Ocampo, Teziutlán, Tlatlauquitepec, Xicotepec y Zacatlán de las Manzanas.

López-Malo no precisó cuáles son los puntos que los ayuntamientos deben corregir, pero confirmó el compromiso del gobierno estatal para asesorar a los presidentes municipales y directores de turismo en sus planes de acción y desarrollo de obra comunitaria e infraestructura turística.

La titular de la dependencia subrayó que algunos aspectos presentan áreas de mejora, mientras otros cumplen los estándares requeridos, pero la secretaría federal continuará supervisando el cumplimiento de los requisitos.

Puebla enfrenta el reto de solventar las observaciones de sus 12 Pueblos Mágicos, bajo la exigencia federal y la vigilancia continua del cumplimiento de los estándares turísticos nacionales. La colaboración entre los municipios, el gobierno estatal y la federación será determinante para mantener la categoría y el reconocimiento de los destinos emblemáticos de la entidad.

Por otra parte, López-Malo informó que el comportamiento positivo en turismo se mantiene en Puebla, pues entre enero y julio de 2025 arribaron casi 10 millones de visitantes, lo que representa un crecimiento de 5.4 por ciento respecto al año anterior, además de una derrama económica cercana a 12 mil millones de pesos, equivalente a 16 por ciento más.

La funcionaria estatal anticipó resultados mejores para la temporada de verano, que serán presentados en breve junto con datos sobre el impacto de la temporada de chile en nogada, en una de las conferencias del gobernador Alejandro Armenta Mier.