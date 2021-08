Solicitan pueblos del Izta-Popo a López Obrador frene el saqueo del agua en Puebla con la salida de Bonafont

Ante el deslinde de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el caso de la embotelladora Bonafont, pobladores de la región de los volcanes Izta-Popo irrumpieron este domingo en las instalaciones de la empresa de origen francés para “reapropiarse” del inmueble y utilizarla como la “Casa de los Pueblos”, desde donde se busca la reconstrucción integral de las comunidades.

De paso, clausuraron simbólicamente los pozos de extracción de agua.

Este domingo, los pueblos unidos sesionaron frente a las instalaciones de la embotelladora para dar una salida al conflicto que lleva casi cuatro meses, desde que el pasado 22 de marzo los lugareños tomaron el inmueble.

Bajo los principios de autonomía, decretaron la reapropiación de su territorio, hoy ocupado por la planta Bonafont, a la que ingresaron tras romper los candados de los accesos.

Entre estantes con cientos de garrafones, los lugareños reclamaron a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el cierre definitivo de la empresa por el saqueo del recurso hídrico, lo cual derivó -afirmaron- en la aparición de un socavón hace casi tres meses.

Pidieron estar atentos a cualquier posible represión por parte de la Guardia Nacional, la policía estatal o la empresa Bonafont en contra de la gente que participa en el plantón a favor de la vida.

Por esta razón, hicieron responsable al gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, a la Conagua y a la embotelladora de su integridad física.

La finalidad de la asamblea era que los pueblos expusieran su problemática a los representantes de la Conagua, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) y los gobiernos locales, convocados previamente; sin embargo, estos los dejaron plantados.

Ante tal panorama, solicitaron al presidente Andrés Manuel López Obrador que mande obedeciendo al pueblo y cumpla con su palabra de frenar la explotación y el saqueo del agua, con el cierre definitivo de la trasnacional.

Como zapatistas somos la pesadilla del gobierno

La mayoría de los participantes fueron mujeres que portaron pasamontañas o un paliacate que les cubrió casi la totalidad del rostro, no sólo para protegerse del virus sino también porque son bases simpatizantes del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

“Como zapatistas somos la pesadilla del gobierno, pero nuestros pueblos indígenas estamos haciendo alianza por la lucha contra el capitalismo, pues son varios escuadrones los que estamos en esta lucha como son los municipios de Juan C. Bonilla, San Pedro y San Andrés Cholula, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Coronango, Xoxtla, Nealtican y Cuautlancingo”, expresó una mujer de San Gabriel Ometoxtla.

Los pobladores coincidieron que la sobreexplotación del agua en la región ha sucedido por la complicidad entre las autoridades y las empresas de capital extranjero.

Por eso, exigieron castigo a las transnacionales Bonafont, Junghanns, Abengoa, Bonatti Spa y otras empresas instaladas en la zona, estas dos últimas a cargo del Gasoducto Morelos, por el daño y la contaminación a los recursos naturales.

Una de las oradoras reveló que la presidente municipal de Cuautlancingo, Guadalupe Daniel, cuenta con concesiones para la explotación del agua, cuando en la localidad se padece del líquido entubado sobre todo en la zona que colinda con el Parque Industrial Finsa y Bralemex.

Emiten declaración de los pueblos sobre el agua

En representación de Santa María Acuexcomac habló una mujer que no pudo evitar las lágrimas para denunciar que el manantial de su comunidad, el cual fue incluso motivo de visitas turísticas, ya se secó.

“Yo he escuchado hablar de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel, pero en Acuexcomac ya no tenemos agua, solo dos veces a la semana; necesitamos que cumplan, votamos todos por un cambio y ese cambio lo necesitamos, que no sea oídos sordos, como han dicho el pueblo manda y ustedes tienen que mandar obedeciendo”, dijo.

Los participantes emitieron una Declaración de los pueblos sobre el agua. “En nuestro existir y caminar tenemos un vínculo sagrado y milenario con nuestra hermana el agua, a la que concebimos como un ser que tiene espíritu, que nace, que es libre, que fluye, que corre y se amolda, que está en nuestros pueblos y que es la razón de vida”, dijo una de las manifestantes.

Añadieron que el compromiso es la defensa del agua y los pueblos los guardianes del recurso.

“El agua es nuestra y no se vende. No a las concesiones de agua, no más mentiras para los pueblos respeten la decisión de no más despojo para nuestra hermana el agua”, concluyeron.