Exigen pueblos indígenas que aspirante a ministro se retracte de la lucha vs el Gasoducto Tuxpan para autopromoción

El Consejo Regional de Pueblos Originarios en Defensa del Territorio Puebla-Hidalgo manifestó este jueves su indignación y rechazo ante el uso indebido de su lucha social contra la instalación del Gasoducto Tuxpan-Tula, para la autopromoción de Arístides Guerrero García, actual candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por lo tanto, la organización conformada por comunidades nahuas, totonacas y otomíes, exigieron que Guerrero García se retracte públicamente del uso de la lucha de los pueblos indígenas en su campaña y el retiro de todo material audiovisual o mediático donde se haga alusión a esta defensa como si hubiese sido parte de ella.

Además, demandaron que ofrezca una disculpa pública a los pueblos por el uso indebido de su imagen y defensa del territorio, y se abstenga en lo sucesivo a utilizar sus causas sin consulta ni consentimiento.

Puedes leer: Cancela Pemex contrato gasoducto Tuxpan-Tula que pasa por la Sierra Norte de Puebla

En un comunicado, aclararon que fueron las comunidades organizadas que defendieron el territorio frente al megaproyecto, entre los años 2016 y 2018, ante la amenaza directa a sus derechos colectivos, vida comunitaria y al equilibrio ambiental de sus tierras.

Expusieron que esta defensa se llevó a cabo con gran esfuerzo desde las asambleas de los pueblos, con acompañamiento jurídico real y comprometido, en el ejercicio de sus derechos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Convenio 169 de la OIT, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

“Queremos dejar claro que el ciudadano Arístides Guerrero no formó parte de este proceso de defensa. No lo conocimos, no participó en las reuniones, en las movilizaciones ni en la estrategia jurídica”, señalaron.