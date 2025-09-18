Pueblos del Valle de Tehuacán acusan traición gubernamental por no cerrar a la empresa Ecoterra

Altepexi. La oposición a los invernaderos de Colorado Ecoterra en San Marcos Necoxtla, junta auxiliar de Tehuacán, ha crecido considerablemente uniendo ya a seis municipios que este jueves se hicieron notar durante una concentración que denominaron Asamblea Comunitaria Regional de los Pueblos Originarios del Valle de Tehuacán, por la Defensa del Agua, a la que acudieron cerca de mil personas, en calidad de representantes, entre ellas autoridades ejidales y de comuneros, así como de sociedades de agua que señalaron al gobierno de traicionar a los pueblos originarios por no cancelar definitivamente esos invernaderos que podrían afectar el nivel de agua del acuífero, asunto del que ya han advertido en repetidas ocasiones.

En esa concentración que tuvo lugar en el Arco de Seguridad de Altepexi, estuvieron presentes habitantes de San Gabriel Chilac, Ajalpan, San Francisco Altepexi, San José Miahuatlán, San Sebastián Zinacatepec y Tehuacán; desde ese sitio advirtieron que no cederán en su exigencia de que se retire definitivamente a los invernaderos, al tiempo de indicar que recurrirán a organizaciones defensoras del agua para fortalecer su lucha que no solo es contra los invernaderos, sino también contra dependencias del gobierno que parecen tener interés en sostener a la empresa Colorado Ecoterra, tal es el caso de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

La lucha no es política, aclaró César Méndez Méndez, representante de Altepexi, resaltando que el gobierno pretende dictaminar a favor de los empresarios cuando más de 50 mil ciudadanos dependen del agua del Manantial La Taza, por lo que exigió que las autoridades federales y estatales actúen con congruencia y hagan realidad lo que desde sus palcos gritaron el pasado 15 de septiembre cuando vitorearon a los pueblos originarios.

Avalar la permanencia de los invernaderos en Necoxtla es un acto de traición a los pueblos originarios, consideraron los manifestantes al tiempo de señalar que el bastón de mando que recibieron de los pueblos indígenas les ha quedado grande porque no están velando por el bien de esas comunidades.

Por parte de Chilac, Conrado Martínez recordó que desde 1543 se concedió para los pobladores indígenas de esta región los derechos sobre el agua y tierra y por lo tanto es el pueblo el que debe decidir sobre esos bienes y no los gobiernos que deciden por el mejor postor.

Por primera vez se hicieron presentes para hacer patente su rechazo a los invernaderos los ejidatarios de Pantzingo, junta auxiliar de Ajalpan, que de igual manera dijeron estar decididos a defender el agua que les llega desde el manantial La Taza, dado que no tienen otra fuente que les surta del líquido.

Julián Flores del Valle y Javier López a nombre de sociedades de agua de Zinacatepec calificaron la falta de apoyo del gobierno como un acto inhumano e insensible hacia las comunidades de esta zona y llamaron a todos los sectores del Valle de Tehuacán a no ser solo espectadores en esa lucha sino tomar acción para defender la riqueza hídrica de esta zona.

Nabor Martínez Hernández, presidente del Comité de Agua de San Juan Atzingo, junta auxiliar de Chilac, dio su mensaje en Ngiwa, lengua que se habla en esa población, haciendo patente la importancia de que los pueblos luchen por el derecho al agua que todo pueblo tiene y se pronunció por mantenerse unidos en la defensa del agua.

Por parte de San José Miahuatlán sus representantes dieron un mensaje en náhuatl dentro del cual coincidieron en que es inadmisible que quienes tienen en sus manos la decisión de proteger el agua y a los pueblos originarios les den la espalda a más de 50 mil personas para beneficiar a unos cuantos empresarios.

El representante legal del manantial La Taza indicó que el acuífero del Valle de Tehuacán ya presenta una merma hídrica, lo que se agravará peligrosamente en el caso de que Conagua apruebe los dos pozos que se sabe ya tiene contemplado aprobar para la empresa Colorado Ecoterra.

Isidoro Romero Rosales, presidente del Comité Central del Agua de Chilac, dio a conocer que en su lucha buscarán alianzas con otros pueblos y organizaciones defensoras del agua de Tepanco de López, Tlacotepec de Benito Juárez y San Andrés Cholula, con quienes ya tienen acercamiento para unir su voz y obligar al gobierno a detener el avance de los invernaderos.

