Pueblos cholultecas denuncian que mientras hay escasez de agua en sus comunidades, SOAPAP extrae 26 mil millones de litros para la capital

Habitantes de los pueblos de la región de Cholula realizaron una protesta frente a las oficinas de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) este martes, al denunciar que mientras padecen escasez en sus comunidades, el Sistema Operador de Agua Potable y Alcantarillado de Puebla (SOAPAP) extrae 26 mil millones de litros anualmente.

Al cumplirse 30 años de los acuerdos que permitieron la extracción del recurso hídrico por parte del Soapap en la zona, los manifestantes arribaron con pancartas y equipo de sonido. La dependencia federal suspendió actividades y trámites al enterarse de la movilización de los cientos de pobladores procedentes de San Miguel Xoxtla, Nealtican, Juan C Bonilla, Tlaltenango, San Pedro y San Andrés Cholula, respaldados por activistas de la región Libres-Oriental, Tepeaca y la Sierra Norte de Puebla. Los asistentes exigieron que la gestión del agua sea puesta bajo la tutela de los pueblos originarios, y que Conagua devuelva la capacidad de administración a las comunidades afectadas.

De acuerdo con estimaciones basadas en datos oficiales, en Nealtican funcionan cuatro pozos con una extracción anual de 6 mil millones de litros. En Acuexcomac, localidad de San Pedro Cholula, operan cinco pozos de los que se sacan 9 mil 500 millones de litros de agua al año. En Xoxtla existen tres pozos que generan mil millones de litros anuales, y en San Andrés Cholula 10 pozos aportan 9 mil 500 millones de litros.

Este volumen total representa 56 por ciento del agua concesionada en Nealtican, 51 por ciento en San Pedro Cholula, 22 por ciento en Xoxtla y 65 por ciento en San Andrés Cholula, mientras que las propias localidades sufren escasez y la sequía de ríos, norias y ameyales. Los manifestantes denunciaron que la empresa Concesiones Integrales destina la mayor parte del recurso para su venta en la ciudad de Puebla.

Una decena de representantes de los municipios ingresó a Conagua para entregarle a funcionarios un oficio respaldado por miles de firmas, donde exigen que los pozos concesionados sean administrados por las comunidades. Recordaron que, en una asamblea el 30 de junio en la Plaza de la Concordia de San Pedro Cholula, la población resolvió que ningún organismo externo debe seguir gestionando el agua.

Las y los inconformes subrayaron que la extracción indiscriminada ha provocado la desecación de los ríos y manantiales El Batán en Santa María Acuexcomac, el Prieto en Xoxtla, el Almolo en San Pedro Tlaltenango, el Atenco en San Antonio Cacalotepec y el Actipan en San Rafael Comac, afectando gravemente el equilibrio ambiental y el acceso al agua.

Pascual Bermúdez Chantes, defensor del agua en Xoxtla, solicitó a Conagua que prohíba la operación del pozo cinco, situado junto a la autopista México-Puebla, debido a indicios de extracción sin concesión vigente.

Frente a la crisis hídrica y el avance del despojo, pueblos de la región llamaron a reorientar la gestión del agua en favor de sus derechos y necesidades, asegurando que solo así se garantizará el acceso equitativo para todas las comunidades, y no para beneficio privado.

El defensor del derecho humano al agua en ese municipio destacó que el predio donde se encuentra la fuente de abastecimiento fue electrificado para evitar que la población intente sabotear la extracción de líquido.

