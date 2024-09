Puebla y Veracruz; cifras de educación superior

Cartas a Gracia

Aunque el tema Educación Superior ya habría sido objeto de una carta anterior Gracia, recordarías que se abordó de manera genérica, mencionando cifras y porcentaje nacionales; no obstante y por cuestiones particulares de querencia, que serían ajenas a tu biografía, centraría la presente en dos entidades de manera particular: Puebla y Veracruz. De acuerdo a las Principales cifras 2022, Educación superior contaría con una matrícula de “4 millones de alumnos”; 12.2% del total (pág. 14). De ese total (4 032 931 estudiantes, aunque Concheiro la incrementaría a 5 millones cuatrocientos mil estudiantes), el 3.9% (155 615) cursaría técnico superior; 3.2% (130 720) normal; 87.1% (3 511 446) licenciatura; y, finalmente, 5.8% (235 150) posgrado. El cuadro Alumnos por sexo, sostenimiento y entidad federativa (pág.16), señalaría la existencia de 32 979 551 alumnos; de ellas y ellos, 16 561 325 (50.21%) son mujeres y 16 418 226 (49.78%) hombres. A 3 139 010 (9.51%) los mantendría la federación mientras que 23 394 155 (70.9%) dependerían del gasto educativo local; en tanto que 2 195 168 (6.65%) dependerían de órganos autónomos, quienes se financiarían con subsidios estatales + subsidios federales + ingresos propios. Un 7.75% (4 251 218) dependerían de Instituciones de Educación Particular.

El 5.70% (1 881 972 alumnos) de la matrícula nacional radicaría en Puebla. De ellas y ellos, el 50.72% (954 474) son mujeres y el resto 49.27% (927 318) hombres; 2.88% (53 369) dependerían del gasto educativo federal; 77.55% (1 459 633) de recursos locales; 6.12% (115 222) del gasto de autónomos; y, finalmente y en este rubro, 13.47% (101 883) del gasto de particulares. En tanto que la matrícula en Veracruz ascendería a 1 864 562 (5.63%) estudiantes; 49.8% (929 234) son mujeres y 50.1% (935 328) hombres; 5.83% (109 947) dependería de recursos federales; 82.32% (1 535 003) de recursos estatales; 3.15% (58 825) de IES de carácter autónomo y un 8.62% (160 787) de IES de financiamiento particular.

El rubro Docentes por sexo, mantenimiento y entidad federativa consignaría un total total de 2 017 682 docentes; y de ellos, 98 434 (4.87%) prestaría sus servicios en Puebla (pág.17). Tan solo el 2.50% (2 465) del total de los docentes que prestarían sus servicios en la entidad (pág. 262), estarían adscritos a educación superior y de ellas y ellos, el 43.65% (1 076) son mujeres y el 56.34% (1 389) son hombres. El 8.43% (208 docentes) dependerían de la federación; 4.13% (102) del Estado; 523 (21.21%) de organismos autónomos y 1 632 (66.20%) de particulares. Veracruz por su parte contaría con 2 055 docentes; el 3.38% de participación nacional. De ellos, el 44.33% (911) son mujeres y un 55.66% (1 144) son hombres.

La infraestructura educativa nacional estaría integrada por un total de 255 537 escuelas, incluyendo sus respectivos edificios y anexos. De ellas, 33 033 (12.92%) serían federales; 174 930 (68.45%) estatales; 2 139 (8.37%) autónomas y 40 435 (15.82%) particulares. El 3.92% (8 160) de las 255 537 corresponderían a educación superior; 5.80% (474) atañerían a instituciones federales; 16.15% (1318) a instituciones de carácter estatal; 1 770 (21.69%) a instituciones autónomas; y finalmente, 4 598 (5.63%) a escuelas de educación superior de carácter particular. Puebla contaría con 14 280 escuelas, el 5.58% del total. De ellas, 1 684 (11.79%) tendrían carácter federal; 10 127 (70.91%) estatal; 80 (0.56%) autónomas; y finalmente, 2 389 (16.72%) particulares. Veracruz tendría menos alumnos que Puebla pero más docentes, también le superaría en infraestructura educativa al contar con 22 711 escuelas que corresponderían a un 10.84% del total nacional. De ellas, 2 567 (9.43%) tendrían un carácter federal; 17 961 (79.08%) estatal; 118 (0.56%) autónomo y para acabar, 2 055 (9.04%) particular.

El Perfil de la educación superior del Estado de Puebla correspondiente al ciclo escolar 2021-2022, fechado en enero del 2023 y suscrito por la subsecretaría de educación superior (federal), plasmaría en el cuadro “Puebla: Instituciones, escuelas, docentes y matricula de educación superior por tipo de institución, ciclo 2021-2022”, la existencia de 319 instituciones y 446 escuelas; 24 619 docentes y una matrícula de 340 316 estudiantes, de los que 302 536 (88.89%) estarían inscritos en “profesional” y 37 780 (11.40%) en posgrado. De las IES mencionadas, 58 serían públicas; entre ellas, una “IES federal (COLPOS)” y una autónoma que contaría con 59 escuelas; 2 tendrían el carácter de “universidades públicas estatales y de apoyo solidario, las que contarían con 2 escuelas; adicionalmente, Puebla contaría con 17 instituciones/escuelas del Tecnológico Nacional de México y 3 instituciones/escuelas con el nombre de Universidades Politécnicas. Bajo el rubro “otras IES Públicas”, aparecerían registradas 9 instituciones con 43 escuelas; en tanto que la Universidad Pedagógica Nacional contaría con 3 instituciones y 4 escuelas; 1 centro “Conacyt” con 1 institución y 1 escuela y con 261 IES particulares, quienes adicionalmente contarían con igual número de instituciones y 304 escuelas y para cerrar el cuadro. Bajo el rubro Normales particulares se reportarían 17 escuelas.

Las comparaciones son odiosas; sin embargo, sería importante reconocer Gracia que, mientras que Puebla contaría con una matrícula superior, tendría una planta docente y una infraestructura educativa menor.