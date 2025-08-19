Puebla y Mazatlán femenil confirman ser los peores del torneo

No defraudaron, Puebla femenil y Mazatlán femenil confirmaron que son los peores equipos del futbol mexicano, dieron un partido infame entre ambas escuadras y que además terminó con empate a un tanto.

Este encuentro era la esperanza de uno y de otro equipo de por lo menos ganar un partido en el Torneo de Apertura 2025 y hasta ahí fracasaron. Puebla dejó ir la ventaja tempranera y Mazatlán simplemente no tiene pies ni cabeza. Empató por un típico error defensivo de la franja que abrió la puerta al empate.

Muy temprano las locales se vieron abajo en el marcador, pues al minuto tres, surgió una jugada por derecha de las poblanas, el balón llegó al área para Martínez, quien remató, pero Delgado desvió a su propia meta para abrir el marcador.

El juego siguió muy igualado, con errores por los dos lados, sin llegadas en ningún marco, la franja mantuvo la ventaja hasta la recta final de la segunda parte cuando al minuto 77 surgió un tiro libre indirecto en el área chica para las Cañoneras y Sinoxolo Cesane metió un potente tiro por arriba de las jugadoras del Puebla para igualar el partido.

Mazatlán femenil y Puebla sumaron su primer punto del torneo y la franja femenil se mantiene como penúltimo lugar. Mientras que las cañoneras son últimas, pero con un partido pendiente por lo que podrían subir si obtienen un buen resultado.