Los gobiernos de Puebla y Guerrero se unen para blindar su frontera

Los gobiernos de Puebla y Guerrero han firmado un acuerdo crucial para fortalecer la seguridad en sus zonas limítrofes, un paso significativo para la construcción de la paz y la confianza ciudadana en la región.

El Convenio Marco de Colaboración Interestatal se signó este viernes en el municipio de Chilpancingo, Guerrero, y se enfoca en la coordinación operativa, el intercambio de información y la atención a las causas de la violencia.

​La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, quien, a 259 días de iniciar su gestión, ha logrado establecer convenios de seguridad con la mayoría de los estados vecinos.

Se trata de un esfuerzo regional que busca “blindar” a la entidad y sumar a la visión nacional de seguridad.

​El convenio, encabezado por la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y el mandatario de Puebla, Alejandro Armenta, se alinea con la estrategia de seguridad del Gobierno de México, que prioriza la prevención, la justicia social y la coordinación interinstitucional.

Entre los beneficios, el acuerdo permitirá agilizar el flujo de información entre los centros de control y comando C5 de Puebla y C5i de Guerrero, así como la ejecución conjunta de operativos en puntos críticos.

El secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez, detalló que el convenio es esencial para enfrentar delitos de alto impacto como el robo a transportistas, el tráfico de personas, la extorsión y el homicidio, que se han identificado en la zona fronteriza.

Ambos mandatarios destacaron que la colaboración no solo se enfoca en la respuesta a la violencia, sino también en la promoción del desarrollo económico y social en las regiones más vulnerables, abordando las raíces de la problemática.

​Respaldo federal y resultados iniciales

​Durante la firma, la subsecretaria de Construcción de Paz de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, reconoció la voluntad de ambos gobiernos para trabajar más allá de sus límites territoriales.

Bárcena Molina destacó la importancia de las “mesas de paz”, ahora reconocidas legalmente, como instancias clave para atender las causas profundas de la violencia y construir una tranquilidad duradera.

​Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta agradeció la participación de las fuerzas armadas y las fiscalías, reafirmando que este convenio responde a la directriz del Gobierno de México de proteger los derechos ciudadanos.

​Como resultado de la colaboración en la zona limítrofe, se ha reportado una baja en los índices de homicidios dolosos y robos a casa habitación, demostrando la efectividad inicial del trabajo conjunto.

Este acuerdo con Guerrero se suma a los convenios de seguridad que Puebla ya ha firmado con Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo y Morelos, dejando pendiente únicamente la firma con el Estado de México para completar el “blindaje regional”.