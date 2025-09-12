Viernes, septiembre 12, 2025
Puebla y estados vecinos, con desaceleración económica de abril a junio: Banxico

En territorio poblano las comunidades se oponen a la minería por los devastadores daños ambientales

La economía de la región centro se desaceleró por restricciones ambientales, menor obra pública y obstáculos sociales en minería; Puebla enfrenta oposición comunitaria por daños ecológicos.
Comunidades poblanas mantienen oposición a la actividad minera por afectaciones ambientales.
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Durante el segundo trimestre de 2025, la economía en la región centro –Puebla, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala– mostró una desaceleración vinculada con restricciones ambientales, menor obra pública y obstáculos en el acceso a concesiones mineras, de acuerdo con el Reporte de Economías Regionales del Banco de México abril-junio, elaborado a partir de encuestas a directivos empresariales de sectores relevantes y presentado ayer. 

Las actividades mineras, especialmente en metales preciosos como oro y plata, se mantuvieron activas por el contexto internacional y el uso de nuevas tecnologías, facilitado por la apreciación del peso frente al dólar. Sin embargo, el desarrollo del sector enfrenta falta de nuevas concesiones y restricciones ambientales, principalmente en la minería a cielo abierto.  

Cabe mencionar que en Puebla, durante varios años ha destacado la oposición de comunidades locales ante los daños ecológicos derivados de esta actividad, lo que ha sido reiterado en diversos momentos por actores sociales y organizaciones en municipios como Ixtacamaxtitlán, puesto que han advertido sobre el impacto negativo para el entorno y los recursos naturales. 

Por otra parte, en el ámbito de la construcción privada, directivos empresariales consultados por el Banxico reportaron el aplazamiento de proyectos de ampliación de naves industriales vinculadas con la industria automotriz en Guanajuato y Querétaro, debido a la incertidumbre provocada por las tensiones comerciales entre México y Estados Unidos.  

En la Ciudad de México, algunos desarrollos habitacionales en etapa de preventa no se lograron colocar, lo que llevó a suspender su edificación.  

Esta tendencia responde a la menor disposición de los hogares para invertir en bienes raíces, bajo un clima económico incierto agravado por el estrechamiento en las condiciones de otorgamiento de crédito por parte de la banca privada. 

Los directivos empresariales señalaron también demoras en la entrega de créditos del Infonavit, lo que afectó a segmentos de vivienda social.  

En Puebla, sobresalió el avance en la nivelación de terrenos y la edificación de vivienda vertical del segmento medio.  

El Banco de México advierte que factores como el aumento de costos, la incertidumbre regulatoria y el entorno competitivo limitan el crecimiento económico.  

Las medidas ambientales continúan frenando tanto el sector industrial como el minero, lo que exige nuevas estrategias públicas que equilibren la producción y la protección del entorno.  

“La región reconoce oportunidades por la demanda global, pero las restricciones internas pesan en el desempeño económico”, puntualiza el informe para el periodo abril-junio. 

La economía zona centro, incluida Puebla, enfrenta retos regulatorios, baja en demanda de materiales y desafíos inmobiliarios. Se espera que el contexto internacional y las políticas locales influyan en el rumbo económico regional en lo que resta del año. 

