Puebla tendrá tres centros de acopio y planta pasteurizadora de Leche Bienestar

El programa Leche para el Bienestar (anteriormente conocido como Liconsa) anunció una inversión estratégica en Puebla con la próxima apertura de tres nuevos centros de acopio y la construcción de una planta pasteurizadora.

Así lo anunció el gerente Nacional de Abasto Social de Leche para el Bienestar, Víctor Hugo Pérez Rojas.

De visita en Puebla, confirmó que ya se encuentran en pláticas con el gobernador Alejandro Armenta Mier para concretar el proyecto.

Precisó que los centros de acopio se ubicarán estratégicamente en Tecamachalco, Libres y Coronango.

​Pérez Rojas destacó que Puebla será uno de los pocos estados en recibir esta infraestructura vital, que incluye la planta pasteurizadora, sumándose a otras plantas industriales en desarrollo a nivel nacional, como una en Campeche y otra de secado en Michoacán.

​La inversión se justifica por el importante potencial lechero de la entidad, que produce cerca de 470 millones de litros de leche al año.

​Con este programa, el gobierno federal adquiere leche a más de 3 mil 100 pequeños y medianos productores nacionales a un precio de garantía de 11.50 pesos por litro, que Pérez Rojas aseguró es el mejor precio referencial del país.

​<Cab> Impacto social y expansión de cobertura

​El programa Leche para el Bienestar se presenta como una herramienta clave para combatir la carencia alimentaria, la mala nutrición, el hambre y la pobreza.

En Puebla, el programa beneficia actualmente a más de 219 mil personas en 145 mil hogares, con presencia en 188 de los 217 municipios.

El gerente Nacional destacó el objetivo de alcanzar la cobertura total en el estado y a nivel nacional, donde el programa ya cuenta con una red de 12 mil 570 lecherías y un padrón de más de 6.4 millones de derechohabientes.

La meta federal es expandirse para llegar a 10 millones de beneficiarios para el año 2030.

El precio por litro se mantiene subsidiado a 7.50 pesos, con costos diferenciados de 6.50 pesos y 4.50 pesos en comunidades identificadas con extrema pobreza.

​Finalmente, Pérez Rojas solicitó el apoyo de los diputados locales para identificar las zonas con mayor necesidad y así facilitar la apertura de nuevos puntos de venta que garanticen que este apoyo alimentario de calidad llegue a más familias poblanas.