Puebla suma 427 abortos legales practicados en lo que va del año

De enero a octubre, se han registrado 427 abortos legales en el estado de Puebla, de los cuales 364 se realizaron en el Hospital de la Mujer, informó este lunes la directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica, Crisbel Akaeena Domínguez Estrada.

En Puebla, el aborto está despenalizado y legal para la interrupción del embarazo hasta la semana 12 de gestación, tras reformas al Código Penal aprobadas en julio de 2024.

Después de la semana 12, el aborto voluntario puede tener sanciones, aunque se mantienen las causales legales previas, como en caso de violación.

En rueda de prensa, la cual estuvo encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier, la funcionaria precisó que el Hospital de la Mujer de Puebla capital es donde se concentraron el mayor número de abortos legales, con un registro de 364 casos.

Dicha cifra, representa el 85.2 por ciento del total de abortos contabilizados en 10 meses.

Mientras que el resto se divide en el Hospital de la Mujer de Tehuacán, con 34; el Hospital General de Teziutlán, con cuatro; el Hospital General del Norte, con dos; y en las unidades médicas que son de la Secretaría de Salud.

En tanto, precisó que en el ISSSTEP se practicaron 19 abortos; en el ISSSTE, cuatro; y el IMSS del régimen ordinario no cuentan con datos hasta el momento.

La directora de Salud Pública y Vigilancia Epidemiológica dijo que la legalización de la interrupción del embarazo en Puebla muestra una reducción en la mortalidad por esta práctica.

En ese tenor, en el desglose de abortos en Puebla por mes, comparó que en enero fueron 50, para febrero se dieron 29, en marzo la cifra fue de 32 y abril de 33. En tanto, en el mes de mayo se registraron 45 y en junio el dato fue de 42.

Asimismo, reportó 37 abortos legales en julio; 58, en el mes de agosto; 44, en septiembre, y 57 en octubre.