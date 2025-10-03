Puebla someterá a consulta ciudadana cambio de nombre en escuelas “Gustavo Díaz Ordaz”

En conmemoración por los hechos del 2 de octubre, el gobernador Alejandro Armenta Mier instruyó formalmente este jueves al secretario de Educación Pública del Estado (SEP), Manuel Viveros Narciso, realizar una consulta ciudadana para cambiar el nombre de las instituciones educativas que actualmente llevan el nombre del expresidente “Gustavo Díaz Ordaz”, responsable de la masacre estudiantil.

La propuesta fue anunciada mediante un oficio leído por el consejero Jurídico, Raúl Pineda Zepeda, y tiene como propósito “preservar la memoria de los caídos” durante el movimiento estudiantil de 1968, así como fomentar una conciencia histórica basada en los valores democráticos.

El oficio detalla un proceso participativo de dos fases para garantizar la transparencia y la inclusión.

Por un lado, explicó que se organizará una primera consulta ciudadana, transparente e inclusiva, dirigida a padres, madres de familia, la comunidad educativa y la población en general, para conocer si consideran procedente el cambio de nombre.

En caso de que la mayoría se manifieste a favor de la modificación, dijo que se solicitará una segunda consulta para que la ciudadanía proponga y elija de manera democrática un nuevo nombre.

Al respecto, el gobernador Armenta Mier enfatizó que el nuevo nombre deberá estar “alineado con los valores de paz, justicia, educación y memoria histórica”.

La instrucción gubernamental, con fecha de 2 de octubre de 2025, se fundamenta en la significación histórica de esta fecha, que el gobernador calificó como “uno de los episodios más dolorosos en la lucha por la libertad de expresión y los derechos civiles en México”.

El oficio se ampara en los artículos 70 y 79, fracción II, así como en otros apartados de la Constitución Política del Estado de Puebla y la Ley Orgánica de la Administración Pública.

Con esta acción, el gobierno de Puebla busca saldar una deuda histórica y promover la participación ciudadana en la revaloración de la memoria nacional.