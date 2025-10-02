Puebla será sede del Tech Capital Summit 2025; la IA como motor de desarrollo

Puebla será sede del Tech Capital Summit 2025, que se llevará a cabo del 15 al 17 de octubre en el Centro Expositor, donde se abordará la Inteligencia Artificial (IA) como motor de desarrollo para un futuro compartido.

En rueda de prensa, el gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que con este evento de carácter mundial participan conjuntamente la iniciativa privada, universidades y la administración estatal.

Informó que se diseñará una estrategia de vinculación con las universidades e institutos tecnológicos para que participen las y los estudiantes del interior del estado.

“Tendrá un costo de cero pesos porque lo que nos interesa es acercar a las y los jóvenes, que no sea un evento élite, sino un evento donde participen todas y todos”, aseguró.

Por su parte, la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Celina Peña Guzmán, explicó que el evento se realiza por primera vez en Puebla con la suma de esfuerzos del sector empresarial, academia, sociedad civil y el Gobierno del Estado.

“Es nuestra declaración al país que estamos listos para liderar. Estamos construyendo juntos la Capital de la Tecnología y la Innovación de México”, afirmó.

En su intervención, la presidenta de Coparmex Puebla, Beatriz Camacho, indicó que Tech Capital Summit 2025 marca un antes y un después para el estado, ya que incluye la responsabilidad compartida de innovación y emprendimiento.

Afirmó que Puebla se consolida como un referente nacional en tecnologías emergentes, inteligencia artificial y transformación digital con sentido humano.

“La innovación no es un lujo es una necesidad para el desarrollo económico y social”, aseveró.

Finalmente, el presidente de Canacintra en Puebla, Carlos Sosa, agregó que para el sector que representa este es el camino para que Puebla retome el liderazgo en temas como la competitividad.

“Estamos seguros de que juntos lo vamos a hacer muy bien, cuenten con la participación de la industria”, dijo.

Mientras el vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BUAP, Ygnacio Martínez Laguna, aseguró que el consorcio universitario se suma a dicho evento de nivel internacional, dado que las universidades están convencidas de que la innovación es un motor desarrollo para la sostenibilidad, la competitividad regional y la transformación social.