Puebla será el estado número 13 del país en garantizar los matrimonios igualitarios, anuncia Vianey García

Luego de que la bancada de Morena del Congreso local levantó el veto a los matrimonios entre personas del mismo sexo por la presión que ejerció la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Puebla se convertirá en la decimotercera entidad federativa en garantizar esa unión de las 32 que tiene el país.

Los diputados de ese partido de izquierda, con mayoría en el pleno, iniciaron el jueves pasado el proceso legislativo que derivará en la corrección del Código Civil, con la presentación de una iniciativa de reforma que se suma a otras impulsadas por el PRD, PT, PRI, PVEM y Movimiento Ciudadano (MC) en la última década.

Vianey García Romero, integrante de la fracción de Morena, es la autora del proyecto más reciente y será la responsable de conducir la revisión y discusión del tema como presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

En la iniciativa se detalla que la Ciudad de México encabezó los esfuerzos por erradicar la discriminación contra las personas homosexuales, pues desde el 21 de diciembre de 2009 su Asamblea Legislativa incorporó en el Código Civil que “el matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida”, con lo que dejó de definirlo como una unión entre un hombre y una mujer.

Las entidades federativas que le siguieron fueron Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Quintana Roo y San Luis Potosí.

García Romero tachó de “atentado contra la dignidad” mantener el viejo concepto de matrimonio en el Código Civil de Puebla, debido a que las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) tienen que exponerse y realizar erogaciones económicas innecesarias para poder ejercer su derecho al matrimonio, erogaciones que, sobra decir, no se imponen a las personas heterosexuales.

“De no aceptar este cambio de paradigma y de criterios, seguiríamos yendo en contra, no solo de la Constitución, sino también de las normas internacionales, que establecen que el denegar el derecho a casarse, basándose en la preferencia de las parejas, viola los derechos a la no discriminación, el respeto y la igualdad ante la ley”, alertó.

La iniciativa propone corregir 11 artículos al Código Civil para eliminar el viejo concepto de matrimonio, calificado de inconstitucional por la SCJN.