Viernes, septiembre 5, 2025
Puebla, sede del Encuentro Nacional del Mezcal; participan 300 marcas

Yadira Llaven Anzures

Del 11 al 14 de septiembre, Puebla será sede del Encuentro Nacional del Mezcal Puebla 2025, que congregará a 300 marcas y productores de los estados con denominación de origen, que dejará una derrama económica de 8 millones de pesos.

El evento busca consolidarse como el principal espacio de articulación, identidad y proyección del sector mezcalero en México, así como fortalecer el valor cultural, social y económico de las comunidades productoras de esta bebida ancestral, símbolo de identidad y orgullo para Puebla y todo el país.

En rueda de prensa, efectuada en la mezcalería Cerro Colorado, la secretaria de Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, destacó que Puebla cuenta con más de 19 mil hectáreas de agave, que está establecido con más de 250 fábricas o palenques y al menos 70 envasadoras en operación.

De todo esto, dijo que el 90 por ciento es propiedad de productoras y productores de pequeña escala.

