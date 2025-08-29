Viernes, agosto 29, 2025
Puebla se mantiene en el quinto lugar nacional en defunciones fetales pese a baja de 5%: Inegi

La entidad registró 64 menos que los mil 268 del año 2023

Puebla se mantiene en el quinto lugar nacional en defunciones fetales pese a baja de 5%: Inegi
Patricia Gutiérrez Rodríguez

Puebla continúa ocupando el quinto lugar nacional en defunciones fetales, a pesar de que reportó descenso de 5 por ciento en los casos durante 2024. Pasó de mil 268 decesos contabilizados en 2023 a mil 204 registrados el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicados este viernes.

La reducción equivale a 64 casos menos, pero la entidad permanece solo detrás del Estado de México, que sumó 4 mil 302 casos; Ciudad de México con 2 mil 202; Guanajuato con mil 477 y Jalisco con mil 382.

A escala nacional, el informe estadístico indica que ocurrieron 22 mil 31 defunciones fetales en 2024. El fenómeno, que sigue impactando fundamentalmente a los estados más poblados, mantiene a Puebla como uno de los focos de atención para las políticas de salud materno-infantil, incluso tras la disminución en los registros locales.

El análisis sobre la edad gestacional de los productos que resultaron en defunción fetal en Puebla destaca que la semana 24 fue la más frecuente, con 89 casos, seguida por las semanas 22 y 20, con 81 y 73 casos respectivamente.

Estos datos se alinean con la tendencia nacional, donde el grupo de muertes conocidas como “fetales intermedias” —entre las semanas 20 y 27— representa el 37.8 por ciento del total de casos.

En contraste, las defunciones de productos con gestación de 28 o más semanas fueron 34.5 por ciento y las precoces (de 12 a 19 semanas), 27.1 por ciento.

A nivel contextual, la mortalidad fetal ha sido reconocida como un indicador crítico para la evaluación de los programas de salud materna y perinatal.

Entre las principales causas de defunciones fetales, se mantiene el predominio de complicaciones del embarazo, condiciones maternas, trabajo de parto y factores perinatales, con una proporción nacional de 44.7 por ciento de los casos.

La mayoría de los embarazos donde se presentó una defunción correspondió a mujeres que acudieron entre una y cinco veces a consulta médica.

A pesar de la baja observada en Puebla, el estado conserva un elevado peso en la estadística nacional, razón por la que el monitoreo continuo y la focalización de acciones en salud materno-infantil resultan determinantes para reducir la incidencia en años venideros.

El monitoreo, la precisión de los registros y la intervención médica oportuna siguen siendo factores clave para disminuir la mortalidad fetal y garantizar derechos fundamentales en salud reproductiva.

Así, Puebla enfrenta el reto de profundizar en políticas públicas que consoliden esta tendencia a la baja y permitan mejorar la calidad de vida de las mujeres y las familias.

Se registra sismo de 5.1 grados en la zona centro del país

Patricia Gutiérrez Rodríguez -
Un sismo de 5.1 grados se registró la tarde de este miércoles la zona centro del país y con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca. El...

