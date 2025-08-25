Puebla saca un punto ante Pumas en el debut de Hernán Cristante

Puebla cosechó un punto en el debut de Hernán Cristante como técnico del la franja al igualar sin goles ante un gris equipo de los Pumas de la Universidad que también sigue sin despegar en el Apertura 2025 de la Liga Mx.

Te recomendamos: Pablo Guede queda fuera del Puebla

Hubo más expectativa que acciones en el Estadio Olímpico de CU, con el debut del galés Aaron Ramsey quien también ya hizo su debut en la Liga Mx sin mayor impacto en el juego, ni Keylor Navas se robó el foco, porque el arquero tico apenas tocó la pelota en el empate a cero entre estos dos equipos.

Hernán Cristante debutó como técnico de un Puebla, que resistió los pocos embates de los locales lo que en general se vivió como un partido sin ritmo, muy cortado, intenso por el esfuerzo físico pero totalmente falto de calidad entre los dos equipos.

De la historia del partido poco queda para el recuerdo, acaso las atajadas de Julio González, con pasado universitario, o un fallido pase de taquito del galés Aaron Ramsey, que apenas tocó el balón en su debut.

La falta de gol de Guillermo Martínez y el ingreso de Aaron Ramsey, al minuto 62 provocaron que Puebla tuviera menos preocupaciones con el galés en la cancha, ya que Pumas dejó de ser más incisivo en la cancha y hasta dio oportunidad a La Franja, de generar jugadas de gol en el arco de Keylor Navas.

Al final un punto para el Puebla en el debut de Hernán Cristante al frente del cuadro de la franja que se vio con más orden, con las mismas limitantes, porque en cuanto Pumas jugó entre líneas encontró los espacios.