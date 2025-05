7 mil 623 hogares de Puebla no tienen acceso a energía eléctrica, revela ENDUTIH

En Puebla, 7 mil 623 hogares carecen de energía eléctrica, lo que representa 0.4 por ciento de los más de un millón 868 mil registrados en la entidad, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2024, difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esta cifra muestra una disminución respecto a 2023, cuando 19 mil 4 viviendas no estaban conectadas a la red eléctrica, lo que representaba 1 por ciento del total. En un año, 11 mil 741 hogares lograron incorporarse a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A pesar del avance, la entidad sigue enfrentando importantes rezagos en conectividad digital. Según el mismo estudio, 38.2 por ciento de los hogares en Puebla no cuenta con internet, lo que equivale a 714 mil 123 viviendas. Con este porcentaje, Puebla ocupa el quinto lugar nacional con mayor rezago, solo detrás de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala, y por encima del promedio nacional, que es de 26.4 por ciento.

De los 1 millón 154 mil 358 hogares que sí tienen internet, el 99.5 por ciento se conecta mediante banda ancha y solo 0.2 por ciento lo hace por banda estrecha.

Además, el número de usuarios de internet aumentó 6.8 por ciento entre 2023 y 2024, al pasar de 4 millones 463 mil a 4 millones 717 mil personas. Con este volumen, Puebla se ubica como el sexto estado con mayor cantidad de internautas, después del Estado de México, Ciudad de México, Jalisco, Veracruz y Nuevo León.

Sin embargo, el acceso a servicios de transmisión en vivo por internet (streaming) es aún limitado. Solo 22.1 por ciento de los hogares puede utilizar esta tecnología, es decir 413 mil 149 viviendas, mientras que 77.9 por ciento carece de ella.

Respecto al acceso a telefonía, 1 millón 283 mil personas en Puebla no tienen teléfono. De ellas, 33.5 por ciento argumentó que es por falta de recursos, 18.7 por ciento dijo que no le interesa o no lo necesita, y a otra proporción igual no se le permite utilizarlo. Otro 14.3 por ciento indicó que no sabe usarlo, 2.8 por ciento lo evita por privacidad, 0.6 por ciento por alguna discapacidad, y el 11.4 por ciento por otras razones.

La ENDUTIH también señala que 64.4 por ciento de los hogares en Puebla no tiene computadora, lo que equivale a 1 millón 203 mil 756 viviendas; en contraste, 664 mil 725 sí disponen de este equipo.

En cuanto a televisión, 12.9 por ciento de los hogares no cuenta con el aparato, es decir 241 mil 229, mientras que 87.1 por ciento sí lo tiene, lo que equivale a más de 1 millón 627 mil hogares. En el caso de la radio, 51.6 por ciento carece de este dispositivo, mientras que el 48.4 por ciento restante —904 mil 522 viviendas— aún lo conserva.