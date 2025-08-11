Puebla registró en 2024 42 mil 344 muertes provocadas por todas las causas posibles: Inegi

En el año 2024 Puebla reportó un total de 42 mil 344 defunciones generadas por todas las causas posibles, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) lo que representa incremento marginal de 1.4 por ciento respecto a las 41 mil 736 muertes contabilizadas definitivamente en 2023.

De ese total, 63 por ciento obedeció a las cinco principales causas de deceso: enfermedades del corazón, diabetes mellitus, tumores malignos, enfermedades del hígado y enfermedades cerebrovasculares, que en conjunto sumaron 26 mil 830 casos.

Las enfermedades del corazón encabezaron la lista de causas de muerte en la población general de Puebla, con 10 mil 431 casos; la diabetes mellitus ocupó el segundo sitio, con 7 mil 66 decesos. Le siguieron los tumores malignos, con 4 mil 361 fallecimientos; las enfermedades del hígado con 2 mil 969 y las enfermedades cerebrovasculares con 2 mil 3 muertes.

En el caso específico de las mujeres poblanas, las enfermedades del corazón causaron 5 mil 262 muertes, la diabetes mellitus, 3 mil 634; los tumores malignos, 2 mil 434; las enfermedades cerebrovasculares, mil 37; y las enfermedades del hígado, 804.

Entre los hombres, las enfermedades del corazón también fueron la causa principal de defunción, con 5 mil 169 casos; seguidas por la diabetes mellitus, con 3 mil 432; las enfermedades del hígado, con 2 mil 165; los tumores malignos, con mil 927; y los accidentes, con mil 426 fallecimientos.

Durante 2024 Puebla se colocó en la quinta posición nacional en cuanto a número de defunciones, por debajo de Estado de México, Ciudad de México, Veracruz y Jalisco. Estas entidades registraron respectivamente 91 mil 340, 80 mil 569, 60 mil 512 y 56 mil 34 muertes en el periodo.

En el contexto nacional, durante el año pasado, en México se contabilizaron 818 mil 437 defunciones registradas de forma preliminar. Esa cifra fue superior en 18 mil 568 casos respecto a la definitiva de 2023, equivalente a un aumento de 2.3 por ciento.

La tasa bruta de defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629, cifra mayor en diez unidades a la del año anterior.

Según el sexo de las personas fallecidas, 44 por ciento correspondió a mujeres y 55.9 por ciento, a hombres mientras que 0.1 por ciento de los casos no se especificó el sexo de la persona; mientras que por grupos de edad, el de 65 años y más fue el que concentró el mayor número de decesos, con 57.9 por ciento.

Por otra parte, a nivel nacional, la tasa bruta de las defunciones registradas por cada 100 mil habitantes fue de 629. La entidad federativa con la ocurrencia más alta fue la Ciudad de México, con 863; y la más baja se registró en Quintana Roo, con 488.

