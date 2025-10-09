Puebla, primer lugar nacional en intentos de linchamiento: SSP

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla reconoció que la entidad se mantiene como el primer lugar a nivel nacional en el número de intentos de linchamiento, acumulando 20 casos del 30 de junio al 7 de octubre.

De estos 20 intentos de linchamiento, tres han sido consumados, confirmó este miércoles el titular de la dependencia, Francisco Sánchez González.

En agosto pasado el responsable de la seguridad en el estado reveló que, para entonces, sumaban 49 intentos de linchamientos, un promedio de un caso por semana.

En conferencia de prensa, Sánchez González señaló que el estado que le sigue a Puebla en esta preocupante estadística es Oaxaca.

“El estado presenta la mayor cantidad de intento de linchamiento y el estado que nos sigue es Oaxaca. Pero afortunadamente quiero decirles que, cuando nosotros recibimos la Secretaría, una de las primeras acciones que recibimos por parte de la Secretaría de Gobernación fue una capacitación anti-linchamiento”, declaró.

Precisó que el último caso consumado registrado fue el pasado 22 de agosto en el municipio de Cuautlancingo, donde un asaltante fue golpeado por la población y perdió la vida.

“Se trató de un de un asaltante que había ya llevado a cabo diversas actuaciones y obviamente ya la población estaba enardecida, ya no lo pudimos rescatar, fue golpeado y perdió la vida”, reconoció.

Destacó la actuación de las fuerzas de seguridad en un evento de alto riesgo ocurrido este martes en el municipio de Atlixco, donde se logró evitar el linchamiento de cinco presuntos delincuentes, de los cuales cuatro eran hombres y una mujer.

Expuso que los individuos fueron retenidos por aproximadamente 200 pobladores enardecidos que pretendían hacer justicia por propia mano.

El titular de la SSP enfatizó la complejidad de la situación, que se prolongó desde las 10 de la noche hasta casi las 3 de la madrugada de este miércoles, y agradeció la colaboración de la delegada de Gobernación, cuya negociación fue crucial.

“El evento fue bastante complejo, llegamos a algunos convenios con la población, creo que es importante que tengamos esta relación que debe existir entre la ciudadanía y nosotros”, relató.

Sánchez González dijo que el éxito de la intervención, que evitó un desenlace violento, fue atribuido a la capacitación continua y al procedimiento anti-linchamiento que ha sido instrumentado en coordinación con la Secretaría de Gobernación y los delegados regionales.

El funcionario subrayó que la respuesta efectiva de los tres niveles de gobierno previno una “situación de mayores consecuencias”.

Finalmente, el secretario reafirmó su disposición a mantener un canal de comunicación abierto con la ciudadanía y los instó a confiar en los procedimientos institucionales en lugar de recurrir a la violencia.