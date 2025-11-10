Presupuesto para Puebla en 2026 tendría un incremento del 5 %, estima Gaspar

El presupuesto para el ejercicio fiscal del próximo año en el estado ascendería a 131 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento del 5 por ciento respecto al año pasado, estimó Pavel Gaspar Ramírez, presidente del Congreso local.

El también coordinador del grupo legislativo de Morena expuso que el próximo 13 de noviembre el Congreso del estado recibirá la propuesta del paquete fiscal para 2026 para iniciar la discusión en comisiones y aprobarlo antes del 15 de diciembre.

Gaspar Ramírez descartó que los cuestionamientos de la oposición nacional sobre la distribución del presupuesto federal afecten la prioridad de los temas sociales y de salud en el estado. Aseguró que, aunque el gobierno federal pudo haber distribuido de manera distinta los recursos, nunca se restará importancia a las áreas sociales y de salud. Una vez que comience el análisis del paquete fiscal, se definirán las prioridades del gobierno estatal para el próximo año.

Entre los pendientes del Congreso local al final del periodo ordinario destaca la aprobación de las leyes de ingresos y las tablas de valores catastrales de los 217 municipios de la entidad. La semana pasada ingresó el primer paquete de una decena de estos documentos para ser analizados en la Comisión de Hacienda.