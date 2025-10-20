Ubica la Comuna de Puebla 680 mil 945 personas en pobreza; es el 40% de los habitantes del municipio

En el municipio de Puebla hay 680 mil 945 personas en situación de pobreza, de las que durante la administración del alcalde José Chedraui Budib se atenderá con apoyos para la vivienda como calentadores solares y captadores de agua, al 30 por ciento de estos, según dio a conocer el secretario de Bienestar municipal Carlos Gómez Tepoz.

Las personas que se encuentran en marginación equivalen al 40.2 por ciento del total de la población de la demarcación, la cual asciende a 1.6 millones de habitantes, de acuerdo con el último censo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Esto implica una proporción de cuatro de cada seis ciudadanos.

“En Puebla capital, el 41 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza, y si nos vamos a fondo, 530 mil personas se encuentran sin seguridad social, y todavía más a fondo, 89 mil ciudadanos están en pobreza extrema”, abundó Gómez, quien puntualizó que el dato fue recabado por el personal a su cargo a través de varios análisis propios.

La población en situación de precariedad se concentra en las juntas auxiliares de La Resurrección, San Baltazar Tetela, San Andrés Azumiatla, Santo Tomás Chautla, San Pedro Zacachimalpa, Santa Catarina, San Sebastián de Aparicio, San Miguel Canoa, Santa María Xonacatepec y San Miguel Espejo, principalmente.

Durante su comparecencia de este lunes ante el Cabildo de Puebla como parte del primer informe del alcalde José Chedraui Budib, el funcionario explicó que el objetivo del actual gobierno es atender por lo menos con una acción, por ejemplo, con vivienda, al 30 por ciento de los 680 mil 945 ciudadanos en pobreza.

Indicó que hasta el momento se han llevado acciones de mejora de vivienda o servicios de salud a 75 zonas urbanas de 288, además, de las 17 juntas auxiliares que hay en el municipio, se han cubierto 15 con jornadas de servicios, esto, con un presupuesto que asciende a 153 millones 177 mil 139 pesos.

Las atenciones que se brindaron en el primer año de la actual administración abarcaron al 10 por ciento del total de personas que se encuentran en situación de pobreza, por lo que estaría pendiente de atender un 20 por ciento más.

Durante su presentación, subrayó que para que un indicador de pobreza se modifique, se necesitarían seis años. “Para mover algún indicador de pobreza, necesitamos por lo menos seis años para cambiar la situación, y es un trabajo de todos”, acotó.

Ahondó que durante el primer año de la gestión de Chedraui se atendieron 49 localidades con programas de mejoramiento de vivienda, los cuales abarcaron 3 mil 863 casas que habitan 13 mil 520 personas. Los esquemas contemplan la entrega de calentadores solares, tinacos, captadores de agua pluvial y paneles solares.

En malas condiciones las aulas de 155 escuelas

El funcionario dio a conocer que la dependencia a su cargo eligió de manera aleatoria 155 escuelas para verificar el estado en el que se encuentran, de las que el 95 por ciento tienen aulas en malas condiciones