Martes, octubre 21, 2025
NoticiasDeportes

Puebla pierde en la última jugada ante América

Puebla pierde en la última jugada ante América
Leopoldo Aguilar

El Puebla de Hernán Cristante hizo un partido muy bien planteado, se esforzó de inicio a fin y ni eso fue suficiente ya que en la última jugada del partido terminaron perdiendo por 2-1 ante el América en partido celebrado en el estadio de la Ciudad de los Deportes.

Las Águilas del América derrotaron este martes al Puebla por 2-1, con un gol de último instante, para saltar al segundo lugar de la tabla de posiciones del torneo Apertura 2025 del futbol mexicano.

El uruguayo Brian Rodríguez y Ramón Juárez convirtieron por las Águilas del entrenador brasileño Andre Jardine, luego de que el Puebla había tomado ventaja por intermedio del uruguayo Emiliano Gómez.

En el primer tiempo, América fue incapaz de hacerle daño al peor equipo del campeonato. En el segundo comenzó mejor pero en el minuto 52 Gómez aceptó una asistencia de Ricardo Marín y de zurda puso el 0-1.

Puebla se echó atrás en espera de una oportunidad para contragolpear. América no encontró como vulnerar a su rival hasta que en el 67 fue decretado un polémico penalti, anotado por Rodríguez.

La lucha continuó. Puebla, dirigido por el argentino Hernán Cristante, aguantó en la mitad de la cancha y parecía que podía rescatar el empate en la casa de su oponente. En el segundo minuto del tiempo añadido, Raúl Castillo fue expulsado, lo que finalmente aprovecharía el equipo de casa.

América se volcó al ataque y en el octavo minuto de adición aseguró el triunfo con un gol de cabeza de Juárez a pase del francés Allan Saint-Maximin.

Temas

Más noticias

Internacional

Fallece Premio Nobel de Física de 1957 Chen Ning Yang a los 103 años

La Jornada -
Reuters Pekín. Chen Ning Yang, uno de los físicos más renombrados del mundo y ganador del Premio Nobel, falleció a los 103 años en Pekín este...
Internacional

Trump exige al Departamento de Justicia que le pague 230 millones de dólares por los casos en su contra

La Jornada -
The Independent El presidente Donald Trump exigió que el Departamento de Justicia le pague 230 millones de dólares en compensación por las investigaciones federales sobre...

Últimas

Últimas

Relacionadas

Puebla con remontada espectacular se lleva el triunfo sobre Xolos

Leopoldo Aguilar -
Puebla derrotó 4-3 a Tijuana en un duelo cargado de emociones, penales, remontadas y un cierre de película que coronó a Carlos Baltazar como...

Puebla contra Chivas se reprograma para este sábado a las 17 horas

Leopoldo Aguilar -
El partido entre Puebla y Chivas, correspondiente a la jornada 11 del Apertura 2025, fue reprogramado debido a la intensa lluvia que cayó en...

Puebla deja ir su primer triunfo ante Pachuca

Leopoldo Aguilar -
La jornada 10 comenzó con un empate entre Puebla y Pachuca con marcador de 2-22 en el estadio Cuauhtémoc que registró una paupérrima entrada...

Más noticias

México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo

Leopoldo Aguilar -
México y Camerún empatan a cero goles al medio tiempo en el estadio de Natal, donde el arbitraje ha influido al anular dos goles...

La Jornada de Oriente

Quiénes somos

Media Kit

Contáctanos

Aviso de privacidad

La Jornada

Nacional

Baja California

Estado de México

Hidalgo

Maya

San Luis

Veracruz

Zacatecas

Sierra Nevada Comunicaciones SA de CV ® 2025