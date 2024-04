Puebla perdió competitividad respecto a estados como Aguascalientes que manejan menos presupuesto: Rivera

“Me molesta que el estado haya perdido competitividad respecto a otras entidades como Aguascalientes que manejan menos presupuesto”, cuestionó Eduardo Rivera Pérez, candidato de la coalición Mejor Rumbo para Puebla a la gubernatura, al presentar sus propuestas de campaña ante el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) en el Salón Barroco del edificio Carolino.

Durante su exposición afirmó que no es posible que la entidad se haya quedado rezagada respecto a otros estados que han manejado mejores estrategias desde el punto de vista económico.

“Aguascalientes que es más chiquito que Puebla y tiene mejores índices de competitividad. A mi me molesta esto y necesitamos potenciar el talento para regresar al estado a los primeros lugares. Hay que hacer parques industriales, traer empresas pero no será posible si no hay innovación y tecnología, así como condiciones de infraestructura adecuada y seguridad que es muy importante”, sostuvo.

Prometió que en caso de ganar la gubernatura el 2 de junio, en seis años pondrá a Puebla en los primeros 10 lugares de competitividad.

En el acto se pronunció en contra del mando único en temas de seguridad porque ha demostrado que es un esquema que no funciona.

“Un mando coordinado, yo no estoy a favor del mando único porque hay ejemplos en sexenios pasados que no ha funcionado. En el mando único una sola persona se encarga de la seguridad, yo no creo en eso”, subrayó.

Indicó que deben existir los mandos de la federación, el estado y las policías municipales, los cuales deben trabajar de manera coordinada y estratégica.

“Es además indispensable la participación ciudadana. Si yo soy gobernador propongo que la UAP tenga un representante en las mesas de seguridad”, acotó.

En temas políticos y a pregunta expresa de una consejera universitaria, Eduardo Rivera subrayó que el principal reto de su primera administración como alcalde de la ciudad de Puebla fue la gobernabilidad, debido a que la relación con el exgobernador emanado de su propio partido, Rafael Moreno Valles Rosas, no era la mejor.

Subrayó que a pesar de las diferencias evidentes siempre privilegió el diálogo para llegar a acuerdos con el gobierno del estado y la Federación.

Manifestó que ya en su segundo periodo como alcalde el gran reto ha sido la inseguridad, provocada por la estrategia de la federación de “abrazos no balazos” que en su opinión le ha dado impunidad a los delincuentes.

Asimismo, sostuvo que otro reto fue el manejo de las redes sociales, ya que es un espacio en el cual se pueden hacer desde denuncias hasta “mentadas”, por lo que priorizó dar respuestas a las exigencias de los internautas.

Morenistas harán un “voto de castigo” el 2 de junio: Eduardo Rivera

En entrevista, Eduardo Rivera subrayó que en las elecciones del próximo dos de junio habrá un voto de castigo de morenistas hacia su partido que están inconformes por imposiciones en las candidaturas y que ya se sumaron a la campaña de los candidatos de la oposición.

Algunos de esos casos se harán públicos en los próximos días pero otros no por temor a represalias, afirmó el panista durante una conferencia de prensa que otorgó tras reunirse con el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) para presentarle sus propuestas.

Rivera Pérez precisó que varios de esos casos se encuentran en Ciudad Serdán, San Andrés y San Pedro Cholula, en la capital así como en municipios de las sierras Norte y Mixteca.

“Ayer me reuní con liderazgos de la Sierra Norte y va a haber un voto de castigo a Morena, porque el maltrato, la decepción de sus fundadores, de aquellos que creyeron que iban a ser tomados en cuenta de una forma transparente,” comentó.

Algunos de los inconformes le explicaron que Morena organizó procesos de selección de candidatos mediante el método de “insaculación” que consiste en sorteo, pero ni siquiera este fue respetado, dijo.